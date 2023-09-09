大直建案出事基泰建設惹議 李四川：最大責任都在建商
台北市大直街建案「基泰大直」施工不當，造成工地及鄰房塌陷受損、道路與學校操場龜裂，建商迄今未對外說明惹議。台北市副市長李四川今到場受訪指出，對方積極度必須好好檢討，重大災害的最大責任都在建商，應付全部責任；北市府也要求建商今天中午一定要到場，為居民安置來釐清往後責任歸屬。
媒體詢問建商迄今還沒對外說明，市府聯絡狀況如何。李四川說，他當天就一直在要求負責人一定要到場，後來總經理也來了，對方稱在這所有責任都歸他，有關支出都願意負責，也發布重訊。
李四川說，為了居民安置，市府已經要求總經理中午一定要到現場，釐清往後責任歸屬，將視對方到場時間再來說明。市府都在現場，他也一直在現場。
至於對方態度，「我認為積極度還必須要好好檢討」，李四川說，原則上發生重大災害，最大責任都在建商，應付全部責任。他市政府一定會站在所有受災戶這邊，全力協助拆除重建，這點毋庸置疑。
不過，有人預估基泰建設恐賠償10億元，甚至也擔心賠不出來。李四川說，昨天已就法制部分，研討該辦理的法律途徑。
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