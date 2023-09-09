快訊

大直損鄰案王鴻薇等人按鈴提告基泰 北檢：已分他字案偵辦

摩洛哥爆120年來最強震！規模6.8 建築物倒塌近300人死、現場畫面曝

學霸就該讀醫？台大醫學生休學創業 「不想活成社會規範樣子」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王鴻薇到北檢告發基泰建設 建議市府代位求償寶受災戶權益

聯合報／ 記者廖炳棋/台北即時報導
立法委員王鴻薇（左二）、台北市議員游淑慧（右二）及立委參選人羅智強（左一）上午到台北地檢署按鈴控告基泰建設，王鴻薇等人表示告發違反刑法第138條，請檢察官扣押違法的不法所得。記者葉信菉／攝影
立法委員王鴻薇（左二）、台北市議員游淑慧（右二）及立委參選人羅智強（左一）上午到台北地檢署按鈴控告基泰建設，王鴻薇等人表示告發違反刑法第138條，請檢察官扣押違法的不法所得。記者葉信菉／攝影

國民黨立委王鴻薇、台北市議員游淑慧及立委參選人羅智強上午到台北地檢署按鈴控告基泰建設，王鴻薇等人表示告發違反刑法第138條，請檢察官扣押違法的不法所得，王鴻薇表示，希望檢調盡速介入調查，防止基泰建設脫產，保護受災戶的權益；並建議市府啟動代位求償，確保民眾獲得補償。

由於大直受災戶陸續組成自救會，王鴻薇上午也表示律師團名單，將為自救會提供免費服務，全力維護受災戶相關權益。

游淑慧也要求基泰要負起後續相關責任，包括重建、居民安置、住宅、生活補貼等，估計可能需20億，但從基泰的財務看，短期償債可能有問題，但仍有137億左右的固定資產，包括工地、土地、房屋存貨，會請台北市政府對基泰存貨資產積極提出財產保全程序，並由市府以代位求償幫受災戶求償。

對於綠營昨質疑王鴻薇曾收受基泰建設政治獻金，王鴻薇也提出基泰建設對相關政治人物的政治獻金，批綠營雙標，也反嗆如果有人認為她違反政治獻金法，可以到監察院去告。

大直民宅傾斜 基泰建設 王鴻薇

延伸閱讀

綠營質疑收基泰政治獻金 王鴻薇晚間重申：均照規定、依法申報

民進黨攻王鴻薇收基泰政治獻金 燒出自家民代「收錢不監督」

大直民宅施工釀災塌陷 王鴻薇：立即啟動代位求償

黃揚明爆：基泰建設副董座是警政署前副署長劉柏良

相關新聞

大直損鄰案王鴻薇等人按鈴提告基泰 北檢：已分他字案偵辦

基泰建設在台北市大直街新建大樓施工導致鄰屋毀損，今立委王鴻薇等人到台北地檢署提告，北檢表示，檢方已分「他」字案並指派檢察...

超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間

台北市中山區大直街建案「基泰大直」施工不當，造成7棟民宅受損或傾斜，甚至有民宅從「5樓變4樓」，市府緊急撤離、安置逾40...

大直街案昨提告建商 北市議員陳怡君今曝遭恐嚇

台北市議員陳怡君最近緊盯大直街建商損鄰案，昨與議員王世堅到台北地檢署，告發基泰建設。

要求北市府聲請基泰假扣押 高嘉瑜：一般鄰損保額僅千萬

台北市大直街房屋塌陷事件進入第三天，立委高嘉瑜今表示，要求台北市政府立刻介入，協同受害民眾聲請假扣押避免基泰藉機脫產且「...

基泰被爆凌晨悄刪Google Maps資訊 網見一串數字怒洗版臉書

台北市大直建案「基泰大直」因施工不當，造成7棟民宅塌陷、傾斜，連帶影響附近道路和學校操場龜裂，緊急撤離居民，引發熱議。建商基泰建設雖在8日發聲明道歉，有網友發現基泰在道歉前疑似刪除Google Maps上基泰大直的地標資訊...

大直建案出事基泰建設惹議 李四川：最大責任都在建商

台北市大直街建案「基泰大直」施工不當，造成工地及鄰房塌陷受損、道路與學校操場龜裂，建商迄今未對外說明惹議。台北市副市長李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦