王鴻薇到北檢告發基泰建設 建議市府代位求償寶受災戶權益

國民黨立委王鴻薇、台北市議員游淑慧及立委參選人羅智強上午到台北地檢署按鈴控告基泰建設，王鴻薇等人表示告發違反刑法第138條，請檢察官扣押違法的不法所得，王鴻薇表示，希望檢調盡速介入調查，防止基泰建設脫產，保護受災戶的權益；並建議市府啟動代位求償，確保民眾獲得補償。

由於大直受災戶陸續組成自救會，王鴻薇上午也表示律師團名單，將為自救會提供免費服務，全力維護受災戶相關權益。

游淑慧也要求基泰要負起後續相關責任，包括重建、居民安置、住宅、生活補貼等，估計可能需20億，但從基泰的財務看，短期償債可能有問題，但仍有137億左右的固定資產，包括工地、土地、房屋存貨，會請台北市政府對基泰存貨資產積極提出財產保全程序，並由市府以代位求償幫受災戶求償。

對於綠營昨質疑王鴻薇曾收受基泰建設政治獻金，王鴻薇也提出基泰建設對相關政治人物的政治獻金，批綠營雙標，也反嗆如果有人認為她違反政治獻金法，可以到監察院去告。

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