大直民宅嚴重塌陷飆破3萬筆討論！「1樓急墜變地下室」畫面曝光...基泰建設致歉：絕不推卸責任

image source:台北市政府提供

文／姜雅馨

昨（7）日晚間台北市中山區大直街因鄰近「基泰大直」工地施工，導致5至6棟大樓發生傾斜情形，共計25戶居民緊急撤離。未料撤離完畢後，其中1棟大樓卻在眾人眼前瞬間下陷，1樓當場被吞噬，畫面曝光後令人怵目驚心。對此台北市長蔣萬安、副市長李四川也緊急到場坐鎮，並說明工安意外發生可能原因。

基泰大直發生工安意外！鄰近社區大樓傾斜「1樓遭吞噬」居民急撤離逃命

台北市中山區大直街94巷昨晚20時因「基泰大直」工地施工，導致鄰近5至6棟房屋發生傾斜狀況，不僅牆壁出現嚴重龜裂，磁磚和玻璃也不斷掉下來，消防局獲報到場後緊急協助25戶居民連夜撤離，無人受傷，現場也緊急拉起警戒線。未料撤離完畢後，1棟大樓卻在眾人眼前瞬間下陷，原本的1樓直接被吞噬，畫面曝光令人怵目驚心。

據消防局初步判斷，有可能是基泰大直工地沒有灌水、做「大底」，才會導致5至6棟房屋發生傾斜，為避免災害擴大，已劃設警戒線、封巷處理。

另據台北市議員陳怡君轉述，居民當時聽到「蹦」的巨響，工地工人在事發當時緊急疏散，半小時後才通知25戶居民撤離，讓民眾憤怒痛批「簡直是草菅人命」。

台北市長蔣萬安坐鎮視察！緊急派車灌漿防止房屋再次傾斜

台北市長蔣萬安昨晚也緊急前往大直街94巷視察，同時表示台北市政府緊急應變中心同仁在20點34分接獲通報後即趕赴現場，總共疏散35戶、144人前往實踐大學，後來將疏散範圍再次擴大，疏散人數來到159人，並協助居民分3批次搭乘接駁車入住旅館，同時安排救護車在事發地點待命。

蔣萬安說明，初步了解施工現場為地上12層、地下3層，但往下開挖3層時沒有馬上做大底，才會導致連續壁承受不住壓力破裂、旁邊建物下沉情況。台北市副市長李四川第一時間也調度水車、灌漿車到現場進行灌漿作業，維持壓力平衡、避免房屋再次嚴重傾斜，後續將評估是否需要拆除。蔣萬安表示，目前雖不排除和周邊土質、地質有關係，但實際情況仍待穩定後深入調查。

蔣萬安強調市民安全最為重要，呼籲當地住戶切勿返家拿取物品，等現場狀況穩定後會再另行通知，北市府也會持續關心受災住戶。

▲台北市中山區大直街94巷房屋嚴重傾斜、下陷。

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▲台北市長蔣萬安、副市長李四川第一時間前往大直街視察房屋傾斜情況。

image source:台北市政府提供

基泰建設發表聲明！強調絕不推卸責任：會保障受損戶權益

基泰建設發布聲明，對於營造廠施工不慎造成鄰房損壞深表遺憾，為維護公共安全，已於第一時間要求停工，同時進行安頓受損戶住宿等相關措施，在協力廠商協助下，工地進行全晚灌漿，防止災害擴大。

對於此次工安意外發生，基泰建設強調絕不推卸相關責任，後續將進行保險理賠事宜，相關損失金額仍待評估。未來基泰大直將報經主管機關會勘安全無虞才會再申請復工，「關於受損住戶權益，將提供多元之改善方案，也會請市政府、當地各級民意代表、里長協助溝通，務必保障受損戶權益」。

▲基泰建設「基泰大直」目前仍在興建階段。

image source:翻攝基泰建設

基泰大直工安意外引發外界關注！截至今午網路聲量突破3萬筆

基泰建設「基泰大直」工安意外引發外界關注，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近三日「台北中山大直街房屋傾斜」聲量趨勢，截至今（8）日中午11點35分為止，該起工安意外已累積31,911筆網路討論聲量，9月7日晚間傳出台北市中山區大直街94巷民宅因鄰近工地施工導致房屋傾斜、下陷，網路聲量一夜之間累積8,879筆；9月8日崩塌範圍逐漸擴大，連道明外僑中學操場、圍牆也出現大型裂縫，水泥鋼筋崩裂，道明中學宣布預防性停課，網路聲量來到23,031筆。

截自今日上午為止，受影響的民宅包含大直街94巷1弄1、3、5、7、9號及3弄12、14號，預防性疏散撤離的戶數為197戶、367人，收容安置為329人。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月06日至2023年09月08日。

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