大直民宅塌陷…土質鬆軟是元兇！專家點出「雙北這兩區」也是

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聯合新聞網／ 綜合報導
北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷，附近鄰房嚴重受損。記者余承翰／攝影
北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷，附近鄰房嚴重受損。記者余承翰／攝影

台北市大直建案「基泰大直」施工不當，造成7棟民宅受損、傾斜，甚至附近道路、學校操場龜裂，緊急撤離安置逾400人。對此，新北市結構工程技師公會理事長陳柏炤表示，該區是土壤敏感地區，另外北市內湖、新北新莊也是地質軟鬆區。

「基泰大直」為海砂屋重建案，位於大直街94巷，前年剛拿到建照，沒想到在前天傍晚7點左右傳出聲響，許多住戶急忙撤離，其中一棟民宅塌陷「五樓變四樓」，住戶也不滿建案先前就導致民宅出現裂縫，直呼「八個月陳情九次沒人理」。

市府研判，建案往下開挖地下三層時，來不及做大底，承受不住壓力，連續壁折斷，造成該建案工地坍塌、周邊建物也往下沉，市府緊急灌漿，將工地大底的基礎面穩定後，再灌入沙子及土壤將縫隙填實，預計三天內完成。

根據「中時新聞網」報導，陳柏炤表示，除了大直街，台北地區基隆河岸截彎取直處，也就是內湖到大直一帶，以及新莊地區，都是算土壤敏感區，而台北市因為以前是湖，每個地方的沖積狀況不一樣，被沖積百、千年的，相對會比較穩固，不過陳柏炤也說，台灣地質改良技術成熟，很少有這情況，不用過度杞人憂天。

大直民宅傾斜 基泰建設

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