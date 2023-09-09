事故連續壁廠商 建築界：應永不錄用

「深開挖地下室是蓋房子風險最大的階段」，建築業界表示，面對建築基地開挖必須戒慎恐懼，這次基泰建設大直建案出包，懷疑從地質改良、連續壁施做、監測等環節都有問題，建商要負全責，若無人謀不臧，事故的連續壁廠商應「永不採用」。

北部林姓建商指出，從工安事故災害來看，除了大底可能沒做好之外，很明顯是連續壁品質太爛，造成連續壁破了，最可能的原因是連續壁灌漿時「包泥」，亦即有泥漿混入連續壁的混凝土內造成空洞、承載力不足，撐不住周邊壓力時就坍塌。

該建商說，在地質軟弱區開挖前，地質改良、加固是必然，之後邊做連續壁，要邊用超音波監測連續壁是否「包泥」，還要在不同面向注意地質改良是否有缺陷，並及時再改良，做到連續壁沒有一處「弱點」才行，但基泰此案疑點重重，可以當深開挖的教科書來檢討。該建商建議市府、檢方要檢視工地日誌及各單元報告，詳查有無造假。

新北市土木技師公會理事長余烈觀察，新北市土木技師公會理事長余烈也說，基泰案是連續壁工程沒做好，導致地基基礎被掏空，「這是施做連續壁的廠商專業度不足，技術不行，早該換掉」。

結構技師戴雲發指出，要找出問題癥結，應將原本擋土支撐等相關設計圖找出，比對鑽探報告，看有無不足之處，另也有可能設計強度夠，但現況施工未到位，必須相互比對；尤其現在普遍缺工，人員素質不一。

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