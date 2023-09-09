專家：打好基礎工程 地質再差也不怕

台北市大直地區，前天晚間疑似因建設公司施工不慎，導致多棟民宅傾斜下陷，房屋地質的好壞也引發外界關注。不過地質學者指出，台北盆地北側、基隆河沿岸一帶地質鬆軟，形同「爛泥巴」，本次事故區位於土壤液化低潛勢區，但即便是再差的地質條件，只要鞏固基礎工程仍能安全施作，「地質」應非本次塌陷事故主因。

中央氣象局地震預報前主任郭鎧紋指出，台北地區約於四十萬年前，是由淡水河三大支流大漢溪、新店溪、基隆河沖刷，以礫石、砂、泥堆積出台北盆地。其中以大漢溪、新店溪夾帶的沉積物顆粒較粗，基隆河挾帶的則是顆粒最細的「粉砂質黏土」。

據了解，發生意外的大直街九十四巷，其實位於土壤液化潛勢的低危險區。

郭鎧紋表示，台北盆地北邊如位於台北市的內湖、士林、松山、大直、南港，再到新北市汐止、瑞芳、平溪等地，均受到基隆河影響，地質多由鬆軟的沉積物組成，水土不易保持。但粉砂質黏土並非絕對危險，即便大直該地區為土壤液化低潛勢區，也多是要碰上大地震才可能發生土壤液化。

郭鎧紋認為，本次塌陷事故還是在於工程開挖等人為因素，恐是人為疏失又碰上連日降雨，雨水帶走地底沉積物，導致連續壁破裂才釀成意外。

中央大學應用地質所教授李錫堤也坦言，台北盆地北側、基隆河沿岸一帶除了地表之外，地底層都是爛泥巴，「很軟、很爛、含水量很高」。

但李錫堤也指出，再困難的地質條件，現代工程也都能克服，只是施工上應更謹慎，監測務必做足，連續壁也要夠深，底部還需有鋼樑支撐並做好底盤改良，以免開挖後底部爛泥均湧上來，導致連續壁也一同滑動。李錫堤強調，「規規矩矩做，多不會出問題。」評估應是工程不夠謹慎所致。

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