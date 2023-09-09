新聞眼／營建法規漏洞多 遲早再爆塌陷案

台北市「基泰大直」塌陷案震撼各界，建商施工不當成眾矢之的，但諸多法令不完備，讓建商能遊走在「遊戲規則」之間鑽法律漏洞，也讓損鄰事件層出不窮，尤其各縣市都大力推動都更，建案工地比鄰民宅又比比皆是，建商或許有錯，但不補足制度面漏洞，下一個塌陷案遲早爆發。

大直塌陷案附近居民，老早就反映家裡牆壁出現裂縫、滲水，甚至有人直指門窗關不好，且愈來愈明顯，居民之苦，卻被都發局幾張公文打回票，也難怪在居民眼中，市府偏袒建商、求助無門。

但細看「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，開始施工後，若周邊住戶有反映損鄰，可以向建管處反映，由公權力要求建商找他們建築師或專任技師調查，提出安全證明，才能繼續施工。但問題在於建商自己找技師調查鑑定，缺乏公正第三方專業佐證，現行體制豈不是放任球員兼裁判？

另一個被詬病的制度問題就是法令規章給了開發商投機空間，好比北市規定地下層開挖十二公尺需審查建築結構，這次基泰用開挖十一點九五公尺巧妙避開審查，即為顯例。

再看看環保署時代二○一八年大幅放寬住宅、商業大樓的環評高度，一律規範樓高一百廿公尺以上才須環評，但台北市府統計，近四年來新申請的高樓建照案，許多樓高都是一一九、一一九點五公尺，逼近環評標準卻不會超過，連北市府的納骨塔開發案也試圖以此來避開環評的面積標準。

這些讓漏洞百出的遊戲規則，對有心機的業者來說，自然是有法律漏洞就鑽，對為官者而言，也是迴避施政障礙的巧門，若一再視若無睹，不只公權力受損，對成天喊著要守護市民的政治人物來說，更是極為諷刺。

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