下挖12公尺要審…基泰少挖5公分 躲結構審查

基泰建設在北市大直街建案前晚因施工疏失，導致鄰房屋傾斜下陷，大地工程技師公會理事長施志鴻昨指出，北市規定地下層開挖至十二公尺必須事前審查建築結構，但基泰建設只挖到十一點九五公尺，避開結構審查。建管處證實，此案因開挖深度未達標準，依法不必審查結構。北部大型建商認為基泰此舉不違法，但既然走在臨界點就要更小心，出事就說不過去了。

施志鴻說，大直地區的地質為極軟弱黏土地層，建案應該做改良地盤、做連續壁等工法保護，他看完此案設計圖，基泰有施做連續壁、三層支撐與地盤改良，雖然沒有仔細看，但暫時找不到不符圖說或偷工減料的狀況。

他分析鄰房坍塌原因，主要是南側靠近大直路九十四巷一弄一號的民宅，連續壁開挖面下，要做好地盤改良才能撐住，但改良似乎不符合預期，造成外面的軟弱黏土往內擠壓連續壁，連續壁變形造成支撐潰敗，一路兵敗如山倒，鄰房地基被掏空，以致五樓陷落成四樓。

施志鴻指出，撇除連續壁施工品質不談，台北市府規定地下層開挖到十二公尺需要審查結構，但基泰建設申請開挖十一點九五公尺，僅差五公分，巧妙避開審查。

北市建管處回應，依「台北市建造執照申請有關特殊結構委託審查原則」，地下層開挖總深度在十二公尺以上或地下層開挖超過三層建物，才必須另外委託專業單位審查建築結構，該建案原先設計地下開挖深度為十一點九五公尺，未達十二公尺，依法不必審查。

北部林姓建商表示，走在臨界點避開相關審查是常見的事，這是合法的投機，但既然要投機，還要走在臨界點上，施工就要更小心謹慎，出了事讓外界觀感很差。

施志鴻表示，已陷落的民宅一定要拆除重建，其他傾斜房屋則要專業精密鑑定才能決定拆不拆。

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