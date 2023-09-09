王金平舊居傾斜 技師鑑定說沒問題

台北市大直建案工程導致鄰房塌陷，緊急疏散逾四百名住戶，影響範圍列入警戒。立法院前院長王金平以前住在鄰近社區，因五、六年前房屋出現傾斜，一年多前搬離至附近新居，王金平昨天對於老鄰居們也表達關心。

王金平久居大直，事故處也是王金平每天散步必經路線，昨一早王金平出門到辦公室，和附近居民一樣，原本上班路線因警戒範圍受到影響。

王金平的舊居也在附近，因房子在五、六年前出現傾斜，所以搬離。昨天有同棟住戶表示，很憂心自己家裡變成下一個災害現場，因為建物也出現嚴重傾斜危機。

王金平說，舊居當時出現傾斜，當時還請技師來鑑定，也是說沒問題，但因為擔心房子傾斜，他一年多前搬到現居地，房子是租的，離舊宅也很近，步行大約五分鐘。

鄰近居民認為，事故應與建案施工有關，非緊鄰工地房屋應不受影響，還說王金平老家在附近，「他們那棟都不擔心，我們也不用想太多」。

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