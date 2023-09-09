北市大直建案施工不當損鄰 民宅傾斜塌陷

台北市中山區大直街建案「基泰大直」施工不當，造成七棟民宅受損或傾斜，一棟民宅直接塌陷「五樓變四樓」，甚至造成道路、學校操場龜裂，市府撤離、安置逾四百人。市長蔣萬安昨天下令，建商基泰建設與福益營造在北市七處建案全部停工，強力要求負責，「否則休想在台北市動任何一個案子」。

砰砰聲響 連夜疏散居民

「基泰大直」為海砂屋重建案，位於大直街九十四巷，地上十二層、地下三層，前年剛拿到建照，九十四巷一弄及三弄多處民宅住戶，前天傍晚七時許持續傳出「砰、砰」聲響，隨即聽到建案工地主任在樓下大喊「趕快下來、趕快疏散、房子要倒了！」許多人在慌亂中跑下樓，老人家也被抱下來，忍不住掩面哭泣。

警消約晚間八時卅四分獲報，開始疏散居民，並擴大管制，但約十時四十九分，九十四巷一弄一、三、五、七、九號連棟民宅受損，其中一號民宅塌陷「五樓變四樓」，燒焦味也愈來愈濃，市府連夜疏散住戶，從起初卅五戶、一四四人，擴大疏散到二○一戶、四五四人，安置到十五家旅館。

台北市中山區大直街九十四巷建案「基泰大直」施工不當，導致附近民宅塌陷、變形（圖），北市府連夜撤離、安置逾四百人。記者余承翰／攝影

連續壁折斷 周邊建物沉

市長蔣萬安和副市長李四川兩天三度前往現場，也到安置旅館探視災民。市府研判，建案往下開挖地下三層時，來不及做大底，承受不住壓力，連續壁折斷，造成該建案工地坍塌、周邊建物也往下沉，市府緊急灌漿，將工地大底的基礎面穩定後，再灌入沙子及土壤將縫隙填實，預計三天內完成。

住戶怨 陳情九次沒人理

住戶不滿稱，該建案先前導致民宅出現裂縫，直呼「八個月陳情九次沒人理」，工地負責人或建商未到場致歉，毫無誠意。

民進黨北市議員陳怡君批評，北市府都發局今年七月六日函覆陳情住戶的公文中，判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」，讓建商拿到免死金牌繼續施工。

建管處長虞積學表示，工地在四、五月收到二次書面陳情的損鄰紀錄，當時工地在做連續壁，未全面開挖，已要求建商配合勘查損鄰住戶，經監造工程師和承造人的技師勘查裂縫不大，且損鄰是距工地較遠的另一側，判斷非施工損害。

大直建案致鄰房塌陷 製表／洪子凱、楊正海、邱書昱

蔣萬安：嚴查重罰究責

蔣萬安指出，基泰建設與福益營造造成重大事故，北市府就是嚴查重罰的堅定立場，已要求都發局令基泰全面停工、全面勞檢，針對安置住戶衍生費用，要求建商負起全部責任。至於市府也會負該負的責任，「官員該汰換就會汰換」，從住戶申訴開始，過程中有任何處理不當，一定依法追究，絕不寬貸、絕不護短。

基泰罰27萬 後續還要罰

建管處表示，基泰建設與福益營造在北市七處建案全面勒令停工，大直建案違反建築法部分開罰廿七萬元；勞動檢查處指出，七處工地有六處違反職業安全衛生法令，共計十項違規，每項可開罰三至卅萬，最低金額來算，至少開罰卅萬元起，尚待彙整資料。

基泰表示，對北市府勒令停工與裁罰都虛心接受並檢討，也承諾全力協助受災居民重建家園。

至於受災的七棟房屋，建管處表示，還無法判斷幾戶必須拆除，要等技師公會提出資料才會知道；北市結構技師公會理事長徐茂卿說，傾斜嚴重的應拆除。

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