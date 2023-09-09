聽新聞
test
0:00 / 0:00

都發局7月公文：會勘無危害

聯合報／ 本報記者／台北報導
台北市議員陳怡君（左）表示，都發局在7月6日回覆陳情住戶的公文，內容白紙黑字明確寫道「會勘標的無危害公共安全之虞」，所以不需要列管，才讓附近兩個建案開挖，導致這麼嚴重的後果。記者黃義書／攝影
台北市議員陳怡君（左）表示，都發局在7月6日回覆陳情住戶的公文，內容白紙黑字明確寫道「會勘標的無危害公共安全之虞」，所以不需要列管，才讓附近兩個建案開挖，導致這麼嚴重的後果。記者黃義書／攝影

台北市大直街塌陷案撤離逾四百名住戶，有人回憶起案發時，對一樓住家瞬間變地下室，仍驚魂未定；也有住戶說，北市府和建設公司都要負責，不排除與其他住戶成立自救會。北市府承諾將全力協助受害住戶向基泰建設公司求償。

一名民事法官指出，受災戶可提損害賠償訴訟，要求建設公司賠償房屋修繕費與這段期間租房子租金，通常提訴訟會要求「回復原狀」，但若房子傾倒嚴重無法修繕，實務多是賠償金錢，且是「完全賠償」。

知名翻譯家左秀靈是大樓一樓住戶，他昨回現場表示，案發前住家就有牆壁龜裂等狀況，兒子向市府反映，官員「人都沒來」就說跟建商無關，前晚察覺異狀慌忙逃生，眼睜睜看住家塌陷。許姓屋主批，住戶不斷向市府反映，結果都說沒問題，質疑官商勾結。

非疏散戶謝先生說，大樓住戶先前曾反映大樓有問題，如今發生這樣的事，市府局處多少是螺絲鬆了，建商、技師要出來說清楚，「總該有人出面負責」。

民進黨市議員陳怡君昨質疑，居民兩月前開始陳情，北市都發局今年七月六日函覆公文竟稱「會勘標的無危害公共安全之虞」，建商拿到免死金牌，有恃無恐繼續施工，可不再理會住戶損鄰；她要求台北市長蔣萬安負起責任，並對受災戶提長中短期安置計畫。

民眾黨北市議員林珍羽指出，基泰建設竟在居民家產塌陷、無家可歸的狀態下，請住戶簽「合作興建意向書」，惡劣至極；而合建條件包括一坪換一坪，還說意向書簽定後，不得與第三方簽任何意向書，也不得對第三人以外透露，「是不是呷人夠夠？」

基泰表示，會負起相關責任，先以意向書收集受災戶意願，內容絕對公開透明，可攤在陽光下受政府及外界檢視，絕不會以簽署意向書為由規避賠償責任。

北市法務局長連堂凱表示，北市府成立律師團，提供受害住戶法律諮詢，並協助向法院聲請財產保全程序，後續如獲受害住戶同意，將協助向基泰建設訴請損害賠償等，委任律師費用由北市府補助。

大直民宅傾斜 基泰建設

延伸閱讀

主張監管房屋品質 郭台銘喊「不需要錢」：僅我敢對建商大小聲

綠營質疑收基泰政治獻金 王鴻薇晚間重申：均照規定、依法申報

基泰建設捐政治獻金給民代 媒體人爆建商「真正相挺行情」

大直民宅塌陷 民進黨團要求蔣市府負起責任提安置計畫

相關新聞

北市大直建案施工不當損鄰 民宅傾斜塌陷

台北市中山區大直街建案「基泰大直」施工不當，造成七棟民宅受損或傾斜，一棟民宅直接塌陷「五樓變四樓」，甚至造成道路、學校操...

建案掏空地基 業界：連續壁工程闖禍

北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂，工地及鄰房塌陷。事故原因眾說紛紜，但業界、專家都直指連續壁工程闖禍，施工及...

土木技師：建案損鄰勘驗 球員兼裁判

台北市中山區大直街新建工程造成鄰房嚴重塌陷，新北三重區一處新建案前天也導致鄰房受損，雙北市府都曾接獲住戶陳情，市府接獲後...

新聞眼／營建法規漏洞多 遲早再爆塌陷案

台北市「基泰大直」塌陷案震撼各界，建商施工不當成眾矢之的，但諸多法令不完備，讓建商能遊走在「遊戲規則」之間鑽法律漏洞，也...

基泰承諾災民 全力協助重建家園

基泰公司總機昨日晚間六點左右已轉為語音信箱，但該公司昨日傍晚透過公開資訊觀測站，二度發出聲明表示，對北市府勒令停工與相關...

都發局7月公文：會勘無危害

台北市大直街塌陷案撤離逾四百名住戶，有人回憶起案發時，對一樓住家瞬間變地下室，仍驚魂未定；也有住戶說，北市府和建設公司都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦