都發局7月公文：會勘無危害
台北市大直街塌陷案撤離逾四百名住戶，有人回憶起案發時，對一樓住家瞬間變地下室，仍驚魂未定；也有住戶說，北市府和建設公司都要負責，不排除與其他住戶成立自救會。北市府承諾將全力協助受害住戶向基泰建設公司求償。
一名民事法官指出，受災戶可提損害賠償訴訟，要求建設公司賠償房屋修繕費與這段期間租房子租金，通常提訴訟會要求「回復原狀」，但若房子傾倒嚴重無法修繕，實務多是賠償金錢，且是「完全賠償」。
知名翻譯家左秀靈是大樓一樓住戶，他昨回現場表示，案發前住家就有牆壁龜裂等狀況，兒子向市府反映，官員「人都沒來」就說跟建商無關，前晚察覺異狀慌忙逃生，眼睜睜看住家塌陷。許姓屋主批，住戶不斷向市府反映，結果都說沒問題，質疑官商勾結。
非疏散戶謝先生說，大樓住戶先前曾反映大樓有問題，如今發生這樣的事，市府局處多少是螺絲鬆了，建商、技師要出來說清楚，「總該有人出面負責」。
民進黨市議員陳怡君昨質疑，居民兩月前開始陳情，北市都發局今年七月六日函覆公文竟稱「會勘標的無危害公共安全之虞」，建商拿到免死金牌，有恃無恐繼續施工，可不再理會住戶損鄰；她要求台北市長蔣萬安負起責任，並對受災戶提長中短期安置計畫。
民眾黨北市議員林珍羽指出，基泰建設竟在居民家產塌陷、無家可歸的狀態下，請住戶簽「合作興建意向書」，惡劣至極；而合建條件包括一坪換一坪，還說意向書簽定後，不得與第三方簽任何意向書，也不得對第三人以外透露，「是不是呷人夠夠？」
基泰表示，會負起相關責任，先以意向書收集受災戶意願，內容絕對公開透明，可攤在陽光下受政府及外界檢視，絕不會以簽署意向書為由規避賠償責任。
北市法務局長連堂凱表示，北市府成立律師團，提供受害住戶法律諮詢，並協助向法院聲請財產保全程序，後續如獲受害住戶同意，將協助向基泰建設訴請損害賠償等，委任律師費用由北市府補助。
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