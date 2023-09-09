土木技師：建案損鄰勘驗 球員兼裁判
台北市中山區大直街新建工程造成鄰房嚴重塌陷，新北三重區一處新建案前天也導致鄰房受損，雙北市府都曾接獲住戶陳情，市府接獲後依規定請建商勘驗，都判定「無危害公共安全之虞」，都引來住戶不滿，土木技師直指讓建商自行勘驗就是「球員兼裁判，便宜行事」，地方政府該找公正第三單位判定，且應修改規定。
「基泰大直」建案損鄰，民宅早有龜裂等徵兆，但北市建管處認定公安無疑慮，讓建商繼續施工，被質疑放水。
建管處表示，依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，建商施工前須委託公會做鄰房現況鑑定，施工後，周邊住戶若反映損鄰，可向建管處反映，要求建商找委任的建築師或專業技師調查比對，若沒問題，要出具安全證明給建管處才能繼續施工。
建管處指出，大直案經建商調查鑑定沒問題，技師也認定鄰房龜裂與工程無關。建管處只看書面證明，一旦程序完備就會讓建商復工，民眾若有疑慮，可依該規則，自費請專業技師協助鑑定。
建管處表示，市長蔣萬安已下令，若ＳＯＰ有問題後續一定全面檢討，調查釐清，但目前還是會先以修復傾斜、塌陷房屋及民眾安置為重點。
新北三重區大同南路上的一棟新建物是屋主改建，前天澆置三樓混凝土時，導致隔壁鄰房牆壁受損及三樓輕鋼架坍塌。新建案去年六月拆除老舊建築物時也曾損鄰，工務局接獲受損戶投訴後，依「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」錄案辦理，並責成新建案監造人、承造人及專任工程人員至現場查看，當時經專業判斷無危害公共安全疑慮，同意繼續施工。
新北土木技師公會理事長余烈認為，這就是球員兼裁判、便宜行事，雙北在鄰損後的會勘，都是建商找自己的建築師和土木技師，這些人一定幫建商講話，制度是行之有年的陋規，既然發生鄰損，政府接獲相關陳情，就該找公正第三單位到場判定。台北市就該帶頭改善這個陋規。
土木技師公會副理事長蘇模原則表示，房屋受損的民眾若對建商、營造商找來的技師不滿意，可以要求更換，如果技師勘驗時，民眾若覺得自己建物有異常，也可以當場提出，技師也會依專業為民眾解釋，而且技師要負專業責任，不太可能放水。
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