影／大直民宅坍塌 蔣萬安：全面清查 未安全前不得開工

台北市大直街民宅因新建案工地施工導致坍塌，台北市長蔣萬安下午視察災害現場聽取簡報，蔣萬安會後接受媒體聯訪時表示：接下來將安置受災民眾，並全面清查建商基泰建設在北市的全部工地，未安全前不得開工，該追究的責任一定追究到底，而該負起責任的人也決不寬貸，市府將會籌組律師團，協助住戶向建商求償。
台北市中山區大直街94巷基泰建設的工地 施工導致民宅傾斜下陷。台北市議員林珍羽下午在臉書指出，基泰有夠惡劣，竟然在造成居...
台北市大直巷昨日晚間驚傳民宅下陷，疑似因基泰建設施工不慎所致。前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，台北盆地地質屬於較為鬆...
基泰建設位於北市中山區大直的建案「基地大直」因施工問題，導致鄰宅下陷。基泰公司總機已轉為語音信箱，但基泰今天傍晚透過公開...
台北市建案「基泰大直」施工不慎，造成附近民宅塌陷，今引發建商基泰建設政治獻金話題，藍綠民代都收過基泰政治獻金。媒體人樊啓...
台北市中山區大直街「基泰大直」建案發生損鄰案，民宅傾斜並下陷，不少住戶4、5月就反映，市府卻認定公安無無虞，引發爭議。對...
台北市中山區大直街民宅塌陷，建案「基泰大直」建商基泰建設今天認了「施工不慎」，民進黨立委參選人吳崢今天批國民黨立委王鴻薇...
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