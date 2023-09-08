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基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

影／大直民宅坍塌 蔣萬安：全面清查 未安全前不得開工

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台北市大直街民宅因新建案工地施工導致坍塌，台北市長蔣萬安（中）下午視察災害現場聽取簡報。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台北市大直街民宅因新建案工地施工導致坍塌，台北市長蔣萬安（中）下午視察災害現場聽取簡報。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台北市大直街民宅因新建案工地施工導致坍塌，台北市長蔣萬安下午視察災害現場聽取簡報，蔣萬安會後接受媒體聯訪時表示：接下來將安置受災民眾，並全面清查建商基泰建設在北市的全部工地，未安全前不得開工，該追究的責任一定追究到底，而該負起責任的人也決不寬貸，市府將會籌組律師團，協助住戶向建商求償。

台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，現場進行灌漿保護以防持續下陷。記者許正宏／攝影
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，現場進行灌漿保護以防持續下陷。記者許正宏／攝影
台北市大直街民宅因新建案工地施工導致坍塌，台北市長蔣萬安（中）下午視察災害現場聽取簡報。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台北市大直街民宅因新建案工地施工導致坍塌，台北市長蔣萬安（中）下午視察災害現場聽取簡報。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，受災住戶向區公所登記處理後續安置、求償。記者許正宏／攝影
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，受災住戶向區公所登記處理後續安置、求償。記者許正宏／攝影
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，受災公寓與一旁同期公寓相差一層樓。記者許正宏／攝影
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，受災公寓與一旁同期公寓相差一層樓。記者許正宏／攝影
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，現場滿目瘡痍。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，現場滿目瘡痍。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，現場滿目瘡痍。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，現場滿目瘡痍。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，現場滿目瘡痍。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台北市大直街民宅因隔壁新建案工地施工導致坍塌，現場滿目瘡痍。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

大直民宅傾斜 基泰建設 蔣萬安

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