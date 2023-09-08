大直塌陷案外界質疑放水建商？北市建管處揭一規則澄清

台北市中山區大直街新建工程「基泰大直」發生損鄰事故，民宅嚴重龜裂並下陷，但不少住戶表示類似現象早就發生，但建管處4、5月卻認定公安無疑慮讓其繼續施工，外界質疑市府放水，建管處澄清，依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」發生損鄰事件，會要求建商找專業技師鑑定，並提出安全證明，若民眾仍有疑慮則可自費請另外專業技師來鑑定，針對法條內容後續也會研議。

建管處表示，依照「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」建商在施工以前，要委託公會做現況鑑定，開始施工後，若周邊住戶有反應損鄰，可以向建管處反應，會要求建商依損鄰規格，要求建商找他們建築師或專任技師調查跟先前現況鑑定報告比對，若沒問題，要出安全證明給建管處，才能繼續施工。

建管處指出，該案經過建商去做調查鑑定沒有問題，當初沒有開挖，至於屋子當初出現龜裂情形，專業技師認定與工程無關。建管處只會去看書面證明，程序上都完備，建管處就會讓他復工，民眾若有疑慮，也可依該規則，自費請專業技師來協助鑑定。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿表示，當初居名陳情損鄰，指家中牆面出現龜裂，有兩種可能，第一種是建物本身就有老舊情形，出現龜裂狀況，與公安意外無關；另一種可能是，當時建商雖沒有開挖地下室，但工程確實對周邊民宅產生影響，只是範圍不大，因此當時檢測的技師才判斷並非損鄰，不過民眾檢舉時間與坍塌時間，相差4、5個月，有沒有關連可能需要進一步調查。

徐茂卿說，今天早上公會已經派遣技師前來勘查、測量，將數據統整，提供給市府參考，現在最主要還是要趕快把坑洞補起來，因為早上勘查發現緊鄰學校巷道有塌陷現象，蔓延到學校操場，有擴大跡象，要先將坑洞補起，後續在針對對周邊道路進行補救。

至於受影響7棟房屋是否有拆除必要性，建管處表示，目前還無法判斷幾戶有拆除必要性，要等技師公會提出數據及資料參考比對後，才會知道；徐茂卿認為，第一間傾斜嚴重應該是要拆除，後面幾間可能不一定，但是還是要有相關數據跟資料作為依據。

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