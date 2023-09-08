王世堅告發基泰建設涉公共危險 質疑官商勾結交不出觀測資料
台北市中山區大直街的一處新建工程「基泰大直」昨日發生工安事故，造成民宅嚴重龜裂傾斜。台北市議員王世堅今天下午赴台北地檢署，告發基泰建設涉嫌違反公共危險罪。
王世堅表示，昨天晚間7點，基泰建設在大直街建設工地，導致鄰宅嚴重坍陷，整棟房子墜入地底5米之深，危害居民安全，懇請檢察官調查。
王世堅說，半年前周圍居民就曾向都發局建管處陳情，表示住宅出現龜裂、塌陷、傾斜、地磚掉落及牆壁滲水等情形，對此，都發局建管處回函，公文載明「非屬施工造成」、「無公共安全之虞」，等於認為基泰建設建案無妨害公共安全。
王世堅指出，基泰建設工地導致鄰房坍塌，卻以「觀測資料留在工地」為由，交不出工地觀測資料，呼籲都發局應要求基泰建設交出觀測資料，倘若基泰建設有確實記錄觀測資料，應該能做出補救措施，但基泰建設昨日卻放任造成鄰房塌陷。
「基泰大直」昨日發生工安事故，造成民宅嚴重龜裂傾斜，其中一棟下陷，一樓變地下室，基泰建設發布聲明，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，深表遺憾，建案已全面停工。
基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉於2011至2014年間，涉嫌以投資境外不動產並保證獲利為由，向10餘名民眾違法吸金上億元，去年10月遭檢調搜索、約談，訊後陳、馮二人各以200萬、150萬元交保，全案目前仍由台北地檢署偵辦中。
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