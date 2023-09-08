快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

力積電黃崇仁：假如我是台積電董座 美國投資案我會採拖延戰術

王世堅告發基泰建設涉公共危險 質疑官商勾結交不出觀測資料

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
台北市議員王世堅今天下午赴台北地檢署，告發基泰建設涉嫌違反公共危險罪。記者房荷庭／攝影
台北市議員王世堅今天下午赴台北地檢署，告發基泰建設涉嫌違反公共危險罪。記者房荷庭／攝影

台北市中山區大直街的一處新建工程「基泰大直」昨日發生工安事故，造成民宅嚴重龜裂傾斜。台北市議員王世堅今天下午赴台北地檢署，告發基泰建設涉嫌違反公共危險罪。

王世堅表示，昨天晚間7點，基泰建設在大直街建設工地，導致鄰宅嚴重坍陷，整棟房子墜入地底5米之深，危害居民安全，懇請檢察官調查。

王世堅說，半年前周圍居民就曾向都發局建管處陳情，表示住宅出現龜裂、塌陷、傾斜、地磚掉落及牆壁滲水等情形，對此，都發局建管處回函，公文載明「非屬施工造成」、「無公共安全之虞」，等於認為基泰建設建案無妨害公共安全。

王世堅指出，基泰建設工地導致鄰房坍塌，卻以「觀測資料留在工地」為由，交不出工地觀測資料，呼籲都發局應要求基泰建設交出觀測資料，倘若基泰建設有確實記錄觀測資料，應該能做出補救措施，但基泰建設昨日卻放任造成鄰房塌陷。

「基泰大直」昨日發生工安事故，造成民宅嚴重龜裂傾斜，其中一棟下陷，一樓變地下室，基泰建設發布聲明，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，深表遺憾，建案已全面停工。

基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉於2011至2014年間，涉嫌以投資境外不動產並保證獲利為由，向10餘名民眾違法吸金上億元，去年10月遭檢調搜索、約談，訊後陳、馮二人各以200萬、150萬元交保，全案目前仍由台北地檢署偵辦中。

台北市議員王世堅今天下午赴台北地檢署，告發基泰建設涉嫌違反公共危險罪。記者房荷庭／攝影
台北市議員王世堅今天下午赴台北地檢署，告發基泰建設涉嫌違反公共危險罪。記者房荷庭／攝影

大直民宅傾斜 基泰建設 王世堅

延伸閱讀

損鄰影響大直街7建物 住戶：北市府及建商要負責

王世堅稱賴品妤脾氣太大 游淑慧曝這原因：切割是對的

曝柯文哲很可怕！王世堅談民進黨最大對手是他

開戰！王世堅喊「除油」菜瓜布 游淑慧怒嗆真有出息

相關新聞

又多一棟！大直建案民宅下陷傾斜共計7棟 住戶憂寵物沒出來

台北市大直街昨發生建案施工導致民宅下陷傾斜案，市府上午新統計目前受影響的有94巷1弄1，3，5，7，9號及3弄12及14...

基泰董座陳世銘、總座馮先勉涉上億吸金案 北檢偵辦中

這次造成北市大直街民宅塌陷的基泰建設，其董事長陳世銘、總經理馮先勉涉嫌於2011至2014年間，以投資境外不動產並保證獲...

大直民宅下陷 王金平舊居在附近5年多前也出現傾斜

台北市大直建案旁公寓民宅昨晚間出現傾斜，緊急疏散369位住戶，影響範圍列入警戒，立法院前院長王金平以前住在鄰近社區，因5...

基泰大直聲稱國安級一戶最高賣6千萬 還有4新案正在蓋

基泰建設位於北市中山區大直的建案「基泰大直」因施工問題，導致鄰宅下陷。根據591網站建案資料，基泰大直為地上12樓的大樓...

基泰大直認了施工不慎 打臉銷售文案「43年經典名宅傳奇」

台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成民宅嚴重龜裂傾斜，其中一棟下陷「一樓變地下室」，基泰建設發布聲明，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，深表遺憾，建案已全面停工。

土壤像水...基泰大直出包樓塌 專家揭施工技術2大問題

台北市中山區大直街94巷昨晚多棟民宅傾斜，其中一棟一樓塌陷，而基泰建設的工地現場更是坍塌嚴重。新北市建築師公會理事、建築...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦