損鄰影響大直街7建物 住戶：北市府及建商要負責

台北市大直街94巷弄內建築工地因地下室施工而損鄰，住家嚴重下陷的顏姓住戶今天表示，台北市政府及建設公司都要負責任，後續不排除與其他住戶成立自救會向建商求償。

台北市大直街94巷弄內的基泰建設工地7日下午進行地下室施工，疑因連續壁變形開挖面隆起，導致鄰近工地的大直街94巷周邊房屋下陷，其中嚴重下陷的1弄1號顏姓住戶回憶起當時狀況說，還是餘悸猶存。

顏姓住戶在民進黨台北市議員王世堅陪同今天下午在現場接受媒體聯訪表示，他與父母及小孩居住此處已30多年，昨晚7時許，很多住戶發現住家磁磚剝落狀況，後續聽聞有出現聲響，沒多久工地就派人巷口廣播通知要住戶離開住家。

他說，現場很多住戶都住在附近20、30年，聽到通知後都驚魂未定，並發現消防車陸續到場，很多住戶都來不急收取物品，僅穿著居家衣物就下樓，連手機、證件、現金、慢性病藥物都未拿，所有個人物品都在住家內。

顏姓住戶指出，事發當時發現無法行動的長輩被家人抱下樓，事後被安置在道明外僑學校時，很多住戶回憶起居住多年的住家變樣，心情都很悲傷且還落淚。

他表示，此工地剛施工後，許多住戶住家建物都出現裂痕及管線破裂等情況，時間長達半年以上，且陳情多次，事後向建設公司反映，但都未達到好的答覆，住戶共同行文給台北市都發局，卻得到與施工無關的回應，住戶都很氣憤，無法接受這樣結果。

顏姓住戶說，區公所雖有協助受災戶安置，但要安置時間多久仍未達到明確回應，再次回想當時狀況，附近住戶都很慌張，只想趕快往外撤離，至今仍餘悸猶存，此意外發生後，北市府及建設公司都要負責任，後續不排除與其他住戶成立自救會向建商求償。

台北市建管處表示，因基泰建設在大直街建築工地損鄰重大意外事件，已勒令基泰建設及福益營造在台北市共7處工地全部停工，包含大直街的工地。

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