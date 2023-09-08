基泰賠款高達20億元？ 網曝：1物沒損壞免賠鉅額

位於台北市中山區的大直建案「基泰大直」因為施工不慎，導致鄰近的住宅大規模下陷倒塌，基泰大直為地上12樓的大樓，共有33戶，每坪單坪118萬起，但目前造成鄰棟住宅損失，引發外界關注，有網友粗估「恐要賠20億元」，但多數人認為「土地沒有損壞，只要賠款地上建物就好」。

台北市警消昨（7）日獲報大直街巷弄有民宅傾斜，磁磚龜裂與「公寓2樓變1樓」的狀況，相關單位到場救援，陸續預防性撤離了197戶、369名住戶也住進9間旅館，基泰建設則以戶為單位，每戶發放5萬元慰問金，並指出「第一時間要求停工，相關責任絕不卸責」，承諾會對受損戶進行最大慰問。

而此消息一出，引發軒然大波，有網友在PTT討論指出，基泰資產淨值有70億元，這次讓6棟5層樓的住戶倒塌或傾斜，一層算2戶就好，一戶至少30坪，算完可能至少要賠20億元，但如果照房屋稅的房價賠款，可能連3億元都不用。

對此，多數網友認為「貴的是土地，老屋沒什麼價值，到時候應該會賠償房屋現值」、「土地還在，又沒有損壞，台北破公寓本身不值錢，要賠什麼？建築物的殘值有沒有10萬都不知道，賠款100萬就要偷笑了」、「說不定官司會拖個幾十年，看誰比較會撐」、「你算的是土地費用，他會直接賠你房屋的公告現值，或是直接都更」、「賠只會賠屋殼，有價值的是土地，屋殼都中古屋，折舊很多了」。

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