施工灌漿溢水泥鄰損、龜裂 新北協調賠償修復

新北市三重區一戶改建施工中的民宅，7日灌漿造成混凝土溢散到鄰居住家；因施工機具震動，牆壁龜裂，天花板也墜落。市府工務局說，已勒令停工檢討，今天會協調賠償與修復。

新北市三重區大同南路一處改建民宅案，7日施工時，灌漿的水泥溢出，灌到隔壁民宅3樓地板，並從樓梯流到2樓，家具也沾到混凝土造成污損。

市府工務局表示，昨天據報後，已前往現場勘查，初步調查，現場民宅是一整排連棟的2樓公寓建築，其中，施工的是其中一戶改建成5樓建物，但沒有開挖地下室。

工務局說，新建工地7日施工灌漿時，因混凝土溢出污染到鄰居違建的3樓，並從3樓繼續沿著樓梯流到2樓。另外，疑因施工機具震動，造成違建的輕鋼架天花板被震動墜落，家中物品陳設散落一地，1樓、2樓的牆壁龜裂。

工務局說，新建工地沒有開挖地下室，除牆壁龜裂，並沒有下陷傾斜。這起鄰損意外並未造成人員傷亡。市府已勒令工地停工檢討，對施工廠商造成民眾的損害，包含合法建物1樓、2樓的修復，與3樓違建的損害賠償，8日下午工務局施工科會再找工地負責人，與住戶討論相關賠償及修復事宜。

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