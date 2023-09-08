基泰大直認了施工不慎 打臉銷售文案「43年經典名宅傳奇」

台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成民宅嚴重龜裂傾斜，其中一棟下陷「一樓變地下室」，基泰建設發布聲明，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，深表遺憾，建案已全面停工。

基泰大直建案自2021年推案就熱銷，絲毫未受百年疫情影響，建案主打「國安／文化／全景觀」，加上搭上房市小宅當紅，在豪宅聚落的大直小區，開出紅盤。

基泰大直臉書官網的行銷文案了得，提到中山北路官道從早期台灣神社、國賓招待所，到現今的圓山大飯店、士林官邸，以至北安路國防部、海基會、忠烈祠、七海官邸…等國家政軍文化重地圍攏而成的大直地區，向來是政商名流獨鍾居所首選。

用歴史底蘊的懷舊感帶出基泰大直是一棟「獨有的官邸氣質，低調的貴族品味」的建案。

另外，以「舌尖上的大直」為題，介紹米其林餐廳星星雲集的樂群三路，祥雲龍吟、Taïrroir、RAW、教父牛排，都在建案生活圈範圍內，滿天星星餐廳、美食，各自精采。

此外，文案也走文青風，寫到「真正的有機建築，一定反映了天地和諧，樹海景觀，正是頂級住宅價值核心！與窗前萬坪綠意，一起迎向日出，墨綠森態，天光雲影，面對酷熱的盛夏，擁有一大面綠色窗景的自然系客廳，讓身心都清涼了下來。」

基泰建設也不忘行銷建商品牌，在「43年經典名宅傳奇 基泰一生相伴」的文中提到，房地產專業且值得信賴的貼心朋友，基泰建設43年，始終堅持單一名字，在每部作品上永鑄「基泰」二字，紀錄與信譽備受好評，也唯有這樣的自信，才能實踐相伴客戶一生的承諾，一路走來，更累積無數品牌知音。本著對建築的執著與熱忱，珍惜每塊土地，創造當代家庭質感住居，基泰推出的每一棟作品，絕對是在當地最受歡迎的指標。

對照昨天發生一樓變地下室內重大公安事件，基泰建設承認施工不慎，實在諷刺。

大直街民宅崩塌範圍示意圖。資料來源／Google Map、製圖／聯合新聞網

udn討論區