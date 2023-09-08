大直街民宅下陷住戶長期安置 北市考慮徵用旅館

台北市大直街94巷弄內建築工地因地下室施工，導致鄰房傾斜下陷。台北市長蔣萬安指示，可能有住戶需長期安置，考慮比照疫情時徵用就近旅館或是盤點社宅等空間。

台北市警消昨晚8時34分獲報，指大直街巷弄內有民宅傾斜且磁磚、牆壁龜裂。台北市政府相關單位到場研判有安全疑慮，要求疏散住戶，幸無人受傷，但後續針對坍陷處灌漿時，大樓的1樓忽然下陷，而建案旁臨路也坍塌。

蔣萬安與台北市副市長李四川主持跨局處應變會議，指示成立聯合服務中心，由區公所主責；觀傳局協助住戶安置，尤其是可能超過1個月以上無法返家、要長期安置的住戶，都發局負責盤點社宅等相關空間，此外也不排除比照疫情時徵用旅館。

蔣萬安說，因安置人數相當多、超過300人且還可能增加，民政局要規劃跨區支援，住戶安置到不同旅館後，一個區認養一個旅館並派駐專人，隨時因應住戶需求。

另外，蔣萬安指示警察局需加派人力，防止小偷趁虛而入，不要讓住戶回家後發現遭竊。

北市聯醫表示，仁愛院區立即成立專案醫療團隊，開設綠色通道單一門診，經區公所及里幹事確認有醫療或處方箋需求的民眾，由院方安排接駁車前往接送至仁愛院區單一門診開立藥物，提供即時性醫療服務。

蔣萬安指出，各局處要全面動起來，李四川交代的復電、搶救等事項要馬上去辦。

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