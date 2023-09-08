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「一樓不見了」驚悚照曝 專家嚇壞：太恐怖！基泰建設會不會蓋房子？

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「一樓不見了」驚悚照曝 專家嚇壞：太恐怖！基泰建設會不會蓋房子？

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市大直一處都更重建海砂屋建案，昨天晚間建案施工時造成鄰樓傾斜。記者余承翰／攝影
台北市大直一處都更重建海砂屋建案，昨天晚間建案施工時造成鄰樓傾斜。記者余承翰／攝影

基泰建設位於北市中山區大直的建案「基地大直」因施工問題，導致6戶民宅下陷。房市專家Sway表示，房屋早有狀況，但建商未積極處理，且住戶聽到碎裂響聲後，工人大喊撤退，半小時後才通知住戶。

台北市中山區大直街94巷1弄建案「基泰大直」疑因施工釀災，昨天深夜5、6棟房屋傾斜龜裂，甚至出現「二樓變一樓」狀況。根據附近居民描述，昨天晚間7點多接近8點時，聽到一聲「砰」的巨響，沒多久周邊建案「基泰大直」工地主任就在樓下說「趕快下來、趕快疏散、房子要倒了！」所有人聽到就趕快衝下樓，發現房屋出現傾斜狀況，而且越來越嚴重。

房市專家Sway在臉書粉專貼文指出，基泰建設又一恐怖作品，「把鄰房弄垮」，一樓甚至消失不見，全部人員因此疏散。

Sway表示，其實房屋之前早有狀況，但是建商並未積極處理，住戶聽到碎裂聲音後，又聽到工人大喊撤退，建商卻在半小時後才通知住戶，他貼出現場照片，房子的一樓都被壓垮，整棟房子也明顯傾斜，他直呼「太恐怖了，基泰建設到底會不會蓋房子？」

網友紛紛留言「沒有地震，居然可以看到房子倒掉⋯這真是太驚人了，偷工減料的建商，層出不窮⋯人民的安危，到底放在哪裡呀？」、「這種都不是個案了，應該看整個體系是不是鬆了。越來越多公職人員都有建商相關背景。怪不得大家會說建商治國這種話。最近坍塌新聞是一兩個月就來一次」。

大直民宅傾斜 基泰建設

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