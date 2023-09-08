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北市大直建案旁民宅傾斜 現場灌漿維持平衡

中央社／ 台北8日電
疑似施工不慎造成台北市中山區大直街94巷周邊民宅傾斜下沉的建案基地，樓層鋼架也整個倒塌。聯合報記者蘇健忠／攝影
疑似施工不慎造成台北市中山區大直街94巷周邊民宅傾斜下沉的建案基地，樓層鋼架也整個倒塌。聯合報記者蘇健忠／攝影

台北市中山區大直街巷弄多棟大樓昨天疑因周邊建案開挖而傾斜，市府調度水車、灌漿車到場，至今天清晨仍持續以灌漿方式，讓壓力維持平衡，避免房屋嚴重傾斜。

台北市警消昨晚8時34分獲報，大直街巷弄內有民宅傾斜，出現磁磚、牆壁龜裂，警消派員到場，發現建案工地旁的5至6棟大樓受影響，立即拉警戒線，並疏散25戶，無人受傷。

台北市長蔣萬安昨晚約11時抵達現場，受訪時表示，初步了解，是附近工地新建工程開挖地下3層，還未做大底時，連續壁就承受不住壓力崩塌，先灌水再灌漿讓壓力回撐。

中央社記者走訪現場，發現傾斜民宅後方為一建築工地，出現塌陷、圍籬傾倒等狀況，工程車不停進出，針對塌陷處灌漿，要讓壓力先維持平衡，避免讓房屋再次嚴重傾斜。

依台北市政府新聞稿，原疏散35戶，共144人，隨後疏散範圍再擴大，增加疏散人數至159人，並協助民眾入住旅館，市府今天清晨宣布，已連夜完成住戶安置於9間旅館，總安置人數329人，而道明外僑學校預防性停課。

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