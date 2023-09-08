大直塌陷案 議員曝市府7月「解套公文」：無危害公安、可施工

北市大直街建案7日晚上發生施工釀災，導致鄰屋整棟垮掉「二樓變一樓」，據了解疑似是周邊兩個建案施工不慎釀禍，但有居民早在兩個多月前發現房屋傾斜，向相關單位來呈情，台北市議員陳怡君今天凌晨拿出市府公文指出，都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」，痛批公部門失職讓住戶成為官商相護下的犧牲品。

議員陳怡君表示，都發局的「解套公文」發出去後，順利讓建商拿到免死金牌繼續施工，如今公文正好屆滿兩個月，無辜住戶看著自己的家園，一夜之間被摧毀，目前共計35戶，159人被迫驅離，質疑，「台北市政府出這樣的公文，難道沒有任何責任嗎？罪魁禍首就是這張解套公文！」

陳怡君指出，受災住戶們從建商動工的那一天起，就忍受著每天的膽戰心驚，不知道這顆不定時炸彈究竟何時會爆，但住戶們並非是坐以待斃、沒有自救，而是各種陳情方式都施展出盡，包括向建商、向市府，該做的都做了，最後仍是成為官商相護之下的犧牲品。

陳怡君表示，如今已造成如此慘烈的後果，建商應負最大責任，她將會出面替住戶爭公道，要求建商無條件全額賠償、原地重建，恢復受災住戶的家園，並且追究公部門失職。