法界：外國人涉案 偵審不宜拖

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦原被檢調「設定」為共諜，是國安法新修正後前兩名被偵辦的對象，但從二○一九年十一月廿四日至今，不僅查不到當間諜證據，連指控他們洗錢也未獲法院認同。律師蔡沂彤認為這類案件影響當事人人身自由甚巨，偵辦與審理不宜拖延。

蔡沂彤指出，除非當事人沒有經濟匱乏之虞，外國人士若涉及刑案而無法離開台灣，因無法工作，生活費用怎麼來就是棘手問題，多半須請親友從國外匯錢資助。另外，若涉及國安案件，辯護律師能檢視的檔案也受限，且不公開審理，都易產生問題。

就現實面來說，在兩岸對峙情況下，替「間諜」辯護也讓律師承受相當壓力。蔡沂彤表示，律師的職責就是為當事人爭取最佳利益，雖然案件屬性敏感，但一旦上了法院就應依照刑事訴訟法、國家安全法等規定處理，「法庭上處理的是法律問題而不是政治問題，不應讓案件沾上政治色彩」。

一名法官表示，國安案件部分檔案雖屬機密，但法官會顧及「武器對等」，讓辯護律師盡可能瀏覽卷證，不過，有時被告因「犯罪證據在國外」，台灣受限於外交現實又無法取得，法院只能就現有證據判決無罪，「總不能違背無罪推定原則」。另有法官認為，檢察官在偵查階段就應鞏固好證據，而不是上了法院再聲請法院調查。

法界人士認為，對涉案外籍人士限制出境「已是侵害最小的手段」，畢竟一旦讓外國人出境，要他們來台繼續受審宛如緣木求魚。二○一七年政治大學南韓籍助理教授朴在慶性騷擾女學生，一審遭處一年二月得易科罰金之刑，但在二審期間卻因沒限制出境，朴一去不回、引發軒然大波，即便二審逕為一造辯論判決也已失去意義。