聽新聞
test
0:00 / 0:00

超思進口蛋爭議…監院糾正農業部5違失 將移檢調查處

聯合報／ 記者蔡晉宇李柏澔／台北報導

監察院調查政府進口雞蛋緊急調度專案，昨天針對農業部監管失責提出五項糾正、六項檢討改善意見，監察委員田秋堇葉大華、蔡崇義表示，案關民間公司商業關係及疑似短報進口稅款部分，將移請檢調單位及財政部查處；相關人員違失責任部分，因檢調仍在偵辦中，監院也將另案處理。

農業部長陳駿季表示，虛心接受一切的調查結果，需要改進的地方一定會去執行。中央畜產會則未有進一步說明。

立法院進口蛋調查小組召集人、民眾黨立委張啓楷認為，包括當時的農業部長、畜牧司及中央畜產會等單位，都應進行責任追究與彈劾，別只上演「高高舉起，輕輕放下」的老套戲碼，更別讓監察院成為只是酬庸、卻不做事的冗員機關。

田秋堇表示，農業部在該案有五項嚴重違失，首先，超思尚未設立登記，畜產會即與該公司合作進口日本雞蛋採購作業；第二、進口雞蛋雖得不適用政府採購法關於驗收的規定，卻連最基本的雞蛋數量及品質均未進行實質驗收。

田秋堇指出，第三、該案也違反契約規定，畜產會容許超思先行墊付進口雞蛋貨款，並於付款後、交貨前，以代墊貨款匯款單據向畜產會請款；第四、畜產會支付款項的行政作業及審核、複查機制存有諸多疏漏；第五、農業部未掌握民間企業自行進口蛋品數量，導致最終得花大錢銷毀。

葉大華表示，畜產會僅一、兩個人力，要承辦上億元採購案，最終演變成諸多爭議，行政院要引以為鑒，未來關於採購專業、運輸專業、食安專業等，都需要建立更多專業人力。監委表示，超思將其未成立前的報驗事務，委由其他公司辦理，該委任書明存有疑義，畜產會未查明便與超思進行交易，採購程序確有違失，這部分函請北檢查處。

監委指出，畜產會原先辦理日本雞蛋進口作業，聯繫窗口均為日方代理商吳女士，因原進口商表明不願再進行後續的承接，但日本雞蛋已經陸續進口抵台，日方吳女士便請其母親成立超思公司，辦理雞蛋進口作業；但農業部表示，不清楚吳女士後來在台灣成立超思。監察院對於民間及外國公司資料尚難掌握，此部分有待檢調單位釐清。

為因應國內雞蛋產量不足，農業部在去年及前年分別啟動進口雞蛋緊急調度計畫，從國外進口一點五億顆雞蛋，由農業部吸收差額，補助經費約八點二億元，但因市場買氣差，隨後又爆發「臭蛋」爭議，最終導致五千多萬顆進口蛋過期。

張啓楷 田秋堇 畜產會 葉大華 超思 農業部 陳駿季 雞蛋

延伸閱讀

監院糾正農業部雞蛋案 藍委不埋單：政府監督形同無效

監院公布超思蛋報告！Linbay好油開轟「雞蛋瞎搞」 農業部浪費人民5億元

監院指專案進口雞蛋監管失責 農業部：積極改正

監察院今對進口蛋專案提出糾正 農業部：深刻檢討改正

相關新聞

超思進口蛋爭議…監院糾正農業部5違失 將移檢調查處

監察院調查政府進口雞蛋緊急調度專案，昨天針對農業部監管失責提出五項糾正、六項檢討改善意見，監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義...

藍白立委轟監院 超思案輕放未究責

超思雞蛋案，監察院昨公布調查報告，明確指出農業部專案進口過程確有程序疏失，並提出糾正。國民黨立委王鴻薇質疑，糾正就是做個...

超思6案拖快1年 北檢：偵辦中

監察院針對前年國內蛋荒引發的超思進口蛋爭議，列出五大缺失糾正農業部，當時因爭議過大，前後共有民代及民眾向台北地檢署告發六...

Linbay好油 批農業部浪費5億

超思進口蛋爭議不休，監察院昨公布調查報告，明確指出農業部專案進口過程確有程序疏失，並提出糾正。曾在超思進口蛋爭議時，頻發...

觀察站／超思「母女涉案」 北檢至今在幹嘛？

超思進口蛋爭議超過一年，一路從合約爭議、金流與進口量價差、違反政府採購法等採購疑雲，再到誤標效期、冷鏈斷鏈、液蛋洗產地、...

監院糾正農業部雞蛋案 藍委不埋單：政府監督形同無效

針對超思雞蛋案，監察院今對農業部提出糾正。國民黨立委楊瓊瓔說，行政單位機制出現大問題，政府監督機制更形同無效；國民黨立委王鴻薇認為，監察院對農業部糾正僅是徒具形式而已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。