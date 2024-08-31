超思進口蛋爭議…監院糾正農業部5違失 將移檢調查處

監察院調查政府進口雞蛋緊急調度專案，昨天針對農業部監管失責提出五項糾正、六項檢討改善意見，監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義表示，案關民間公司商業關係及疑似短報進口稅款部分，將移請檢調單位及財政部查處；相關人員違失責任部分，因檢調仍在偵辦中，監院也將另案處理。

農業部長陳駿季表示，虛心接受一切的調查結果，需要改進的地方一定會去執行。中央畜產會則未有進一步說明。

立法院進口蛋調查小組召集人、民眾黨立委張啓楷認為，包括當時的農業部長、畜牧司及中央畜產會等單位，都應進行責任追究與彈劾，別只上演「高高舉起，輕輕放下」的老套戲碼，更別讓監察院成為只是酬庸、卻不做事的冗員機關。

田秋堇表示，農業部在該案有五項嚴重違失，首先，超思尚未設立登記，畜產會即與該公司合作進口日本雞蛋採購作業；第二、進口雞蛋雖得不適用政府採購法關於驗收的規定，卻連最基本的雞蛋數量及品質均未進行實質驗收。

田秋堇指出，第三、該案也違反契約規定，畜產會容許超思先行墊付進口雞蛋貨款，並於付款後、交貨前，以代墊貨款匯款單據向畜產會請款；第四、畜產會支付款項的行政作業及審核、複查機制存有諸多疏漏；第五、農業部未掌握民間企業自行進口蛋品數量，導致最終得花大錢銷毀。

葉大華表示，畜產會僅一、兩個人力，要承辦上億元採購案，最終演變成諸多爭議，行政院要引以為鑒，未來關於採購專業、運輸專業、食安專業等，都需要建立更多專業人力。監委表示，超思將其未成立前的報驗事務，委由其他公司辦理，該委任書明存有疑義，畜產會未查明便與超思進行交易，採購程序確有違失，這部分函請北檢查處。

監委指出，畜產會原先辦理日本雞蛋進口作業，聯繫窗口均為日方代理商吳女士，因原進口商表明不願再進行後續的承接，但日本雞蛋已經陸續進口抵台，日方吳女士便請其母親成立超思公司，辦理雞蛋進口作業；但農業部表示，不清楚吳女士後來在台灣成立超思。監察院對於民間及外國公司資料尚難掌握，此部分有待檢調單位釐清。

為因應國內雞蛋產量不足，農業部在去年及前年分別啟動進口雞蛋緊急調度計畫，從國外進口一點五億顆雞蛋，由農業部吸收差額，補助經費約八點二億元，但因市場買氣差，隨後又爆發「臭蛋」爭議，最終導致五千多萬顆進口蛋過期。