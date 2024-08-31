聽新聞
test
0:00 / 0:00
Linbay好油 批農業部浪費5億
超思進口蛋爭議不休，監察院昨公布調查報告，明確指出農業部專案進口過程確有程序疏失，並提出糾正。曾在超思進口蛋爭議時，頻發文的臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘昨於臉書上質疑，報廢雞蛋加倉儲浪費快五億元，實質有受到什麼影響？
林裕紘去年因接連踢爆專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，多次批判農業部，遭側翼網軍攻擊，甚至恐嚇人身安全，不過檢警調查發現，網友恐嚇案是國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，林也被依偽造私文書、恐嚇危害安全及誣告等罪嫌起訴。
林裕紘昨在臉書上表示，因受不了壓力，用錯誤方式退場，他也要面對牢獄之災，且辜負支持者的信任，但農業部對雞蛋進口的亂象卻沒有任何責任。當初農業部信誓旦旦說有議價，但監察院資料指出多項缺失，農業部完全沒有議價，高達六、七億的採購，可以如此瞎搞？
報告中提到，畜產會透過聯繫日方代理商吳女士協助採購日本雞蛋，林裕紘爆料，文中「日本的吳女士」是超思負責人秦女士的女兒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言