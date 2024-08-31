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Linbay好油 批農業部浪費5億

聯合報／ 記者李柏澔邱瓊玉／台北報導
去年緊急專案進口蛋引發許多程序爭議。圖／聯合報系資料照片
去年緊急專案進口蛋引發許多程序爭議。圖／聯合報系資料照片

超思進口蛋爭議不休，監察院昨公布調查報告，明確指出農業部專案進口過程確有程序疏失，並提出糾正。曾在超思進口蛋爭議時，頻發文的臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘昨於臉書上質疑，報廢雞蛋加倉儲浪費快五億元，實質有受到什麼影響？

林裕紘去年因接連踢爆專案進口的巴西雞蛋「誤標效期」，多次批判農業部，遭側翼網軍攻擊，甚至恐嚇人身安全，不過檢警調查發現，網友恐嚇案是國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，林也被依偽造私文書、恐嚇危害安全及誣告等罪嫌起訴。

林裕紘昨在臉書上表示，因受不了壓力，用錯誤方式退場，他也要面對牢獄之災，且辜負支持者的信任，但農業部對雞蛋進口的亂象卻沒有任何責任。當初農業部信誓旦旦說有議價，但監察院資料指出多項缺失，農業部完全沒有議價，高達六、七億的採購，可以如此瞎搞？

報告中提到，畜產會透過聯繫日方代理商吳女士協助採購日本雞蛋，林裕紘爆料，文中「日本的吳女士」是超思負責人秦女士的女兒。

林裕紘 農業部 雞蛋

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