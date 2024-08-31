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觀察站／超思「母女涉案」 北檢至今在幹嘛？

聯合報／ 本報記者李柏澔邱瓊玉
超思進口蛋引發爭議。圖為超思公司在高雄的登記地址。圖／聯合報系資料照片
超思進口蛋引發爭議。圖為超思公司在高雄的登記地址。圖／聯合報系資料照片

超思進口蛋爭議超過一年，一路從合約爭議、金流與進口量價差、違反政府採購法等採購疑雲，再到誤標效期、冷鏈斷鏈、液蛋洗產地、進口蛋混充國產蛋銷售衍生出的食安風暴，面對各界的質疑，農業部總是避重就輕，強調解決蛋荒有急迫性，政策方向正確，痛陳是抹黑，如今監察院報告出爐，直指農業部監管失責，等於坐實各界對進口專案的質疑。

時任農業部長陳吉仲和中央畜產會董事長林聰賢，為超思案請辭負責，但不代表所有爭議都已攤在陽光下。

監察院調查報告指出，這次進口連最基本的雞蛋數量及品質均未進行實質驗收，以及二○二二年八月雙方簽署履約情形確認書時，九月才成立的超思根本尚未設立登記，超思為何能把尚未成立前的報驗事務委由其他公司辦理？

更瞠目結舌的是，當初藍委質疑超思是一人公司，資本額僅五十萬元，卻可承接上億元標案，據監委調查發現，超思向日本購買進口蛋，日本貿易代表是吳女，為了進口蛋專案，請母親秦女成立超思公司，等於以「一條龍」方式辦理日本雞蛋進口作業，而畜產會怎麼驗收、怎麼有超思公司等，農委會一概不清楚，難怪爆出進口蛋爭議。

面對監院糾正，農業部長陳駿季稱「需要改進的地方一定會去執行」，只是進口蛋風波延燒一年多，農業部與畜產會間依舊權責不符，農業部至今對每年拿了政府十幾億元補助的畜產會完全沒轍。

如今監察院說其權限不及於民間企業，因此短報進口稅款等疑慮，已移請檢調單位及財政部查處，超思案從去年爆發至今，早有民代、民眾向台北地檢署告發，農業部六月調查報告出爐時，也說要將調查報告移送給檢調釐清，但迄今北檢依舊沒有任何約詢行動，只是政商利益牽動的是民生供需，人民要的是真相，北檢不應消極以對。

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