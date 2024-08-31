超思6案拖快1年 北檢：偵辦中

監察院針對前年國內蛋荒引發的超思進口蛋爭議，列出五大缺失糾正農業部，當時因爭議過大，前後共有民代及民眾向台北地檢署告發六件與超思相關案件，此六案放在北檢迄今已十一個月，不見檢方有任何偵查作為。對此，北檢表示，相關案件目前由檢察官指揮調查局積極偵辦中。

據了解，調查局台北市調查處已向農業部跟中央畜產會調卷及清查資金，並約談多名農業部承辦人查證。北檢指出，全案並無任何案件延宕，檢方將視蒐證進度，適時採取對應偵查作為。

北檢現有手上的超思六案，遭告發的相關官員，包括前後兩任農業部長陳吉仲、陳駿季，以及中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、副司長李宜謙等五人。

上述五名官員分別遭指控，涉嫌圖利超思三千八百萬元服務費、指示業者將進口蛋產地改標示成台灣、銷毀五四○二萬顆過期蛋浪費二億元公帑，案由涵蓋圖利、詐欺、瀆職、教唆犯罪、偽造文書及商品虛偽標記及違反食安法等。

據農業部日前公布的「中央畜產會辦理二○二○年度雞蛋進口查核報告」指出，超思進口蛋的冷藏倉儲與運費均由農業部全額補助，其過程卻未依政府採購法辦理，因此農業部將追繳回一半補助款約三六八點八萬元。

另，前年超思就已接到進口雞蛋的訂單，進口貿易合約卻由中央畜產會與亮采生物科技公司簽訂，再交由超思進口及付款，調查報告認為，此部分有必要進一步釐清超思和亮采兩者間商業關係，會將報告內容轉交檢方協助調查。