藍白立委轟監院 超思案輕放未究責

超思雞蛋案，監察院昨公布調查報告，明確指出農業部專案進口過程確有程序疏失，並提出糾正。國民黨立委王鴻薇質疑，糾正就是做個交代，不具任何實質懲罰。

國民黨立委楊瓊瓔認為農業部應向國會說明案情，且該負責、該道歉的都該出面負責，不要試圖把問題都推給司法調查，別想船過水無痕。

楊瓊瓔表示，據監察院報告內容，畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀都出包，竟包括最後付款時，是給廠商空白單據，讓廠商自填請款，根本不可思議。

楊瓊瓔說，若這些事情都為真，代表行政單位機制出現大問題，政府監督機制也形同無效，回想過去外界質疑時，農業部都說完全沒問題，立委質詢或索討資料時，這些違失完全沒有提及，政府作法根本是欺上瞞下，把人民當提款機、公帑隨便花。

楊瓊瓔表示，監院報告出爐後初步詢問農業部，監察院報告內容是否屬實，農業部竟仍回覆辦公室，全案已進入司法調查、不多做說明，這就是農業部的態度嗎？

王鴻薇說，監察院對農業部糾正僅是徒具形式而已。超思雞蛋案的主責者、農業部前部長陳吉仲已離開，若無針對哪個官員糾正，調查報告提到的也是大家曉得的，糾正就是做個交代，不具任何實質的懲罰。

立法院進口蛋調查小組召集人、民眾黨立委張啓楷表示，去年九月時，國民黨已到監察院陳請，要求農業部針對雞蛋案進行調查，監察院此次可說是「不點不亮」且是「高高舉起，輕輕放下」，只提五項糾正、六點意見洋洋灑灑，卻沒有對政務官員究責，也未對任何官員、首長彈劾。

張啓楷表示，如此的調查，是為了保障人民權益，還是為了幫農業部、畜產會粉飾，幫行政官員們圓謊？別讓監察院成為只是酬庸卻不做事的冗員機關。

農業部表示，會積極配合檢調單位的司法調查，監察院所提的各項行政瑕疵，將積極改正，責成畜產會檢討改進內部採購作業的規範與流程，並加強畜產會採購人員的法紀訓練，精進蛋雞產業調查方法，以即早掌握產銷資訊。