監院指專案進口雞蛋監管失責 農業部：積極改正

中央社／ 台北30日電

因應國內雞蛋產量不足，農業部啟動雞蛋專案進口，監察院今天對農業部監管失責提出5項糾正、6項檢討改善意見。農業部表示，針對監察院所提各項行政瑕疵，將積極改正。

監察委員田秋堇、葉大華及蔡崇義在監察院召開記者會，針對農業部啟動雞蛋緊急調度與產銷調節等計畫提出調查報告，並糾正農業部。

監委調查發現，農業部委由財團法人中央畜產會辦理專案雞蛋進口計畫過程中，畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序都涉有違失，農業部有失監管之責，共對農業部提出5項糾正，其中1項移送檢調單位查處，另對於雞蛋價格查核機制及計畫執行程序有諸多瑕疵等，對農業部及畜產會提出6項檢討改善意見。

對此，農業部發布新聞稿指出，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施。

其中針對監委認為農業部有失監管之責部分，農業部表示，未來會持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業規範與流程，同時會加強中央畜產會辦理採購相關人員法紀訓練，以兼顧作業可行、流程改進及人員訓練之效。

在市場資訊掌握方面，農業部表示，會繼續精進蛋雞產業調查方法，以即早掌握產銷資訊。

農業部並表示，先前已將行政調查報告移請檢調單位調查，對於監察院今天所提移請檢調單位調查案件，也會積極配合檢調單位的司法調查，以期盡早釐清相關爭議。

監察院 農業部 雞蛋

延伸閱讀

政府進口雞蛋緊急調度專案 監委：再急也要依法行政

監院提出5大違失 進口蛋爭議糾正農業部

農工熱傷害職災預防 立委籲研議補助購買防暑設備

C-130H升級編列機密預算 專案代號太武山三號

相關新聞

監院糾正農業部雞蛋案 藍委不埋單：政府監督形同無效

針對超思雞蛋案，監察院今對農業部提出糾正。國民黨立委楊瓊瓔說，行政單位機制出現大問題，政府監督機制更形同無效；國民黨立委王鴻薇認為，監察院對農業部糾正僅是徒具形式而已。

監院公布超思蛋報告！Linbay好油開轟「雞蛋瞎搞」 農業部浪費人民5億元

先前因應國內蛋荒，農業部啟動雞蛋短期進口專案，但卻出現1人公司超思的採購爭議等，監察院今天召開記者會，針對農業部監管失責提出5項糾正。先前在超思進口蛋爭議頻頻發文的臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘今在粉專上有感而發，指「我犯錯了，我也收到了懲罰」，「但這些拿著政府支援瞎搞的人，報廢的雞蛋加倉儲浪費了人民快5億的錢，這些有受到什麼影響嗎？」

監察院今對進口蛋專案提出糾正 農業部：深刻檢討改正

先前因應國內蛋荒，農業部啟動雞蛋短期進口專案，但卻出現1人公司超思的採購爭議等，監察院今天召開記者會，針對2022年及2023年進口雞蛋執行過程瑕疵提出糾正。農業部對此表示，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施。

監察院糾正農業部進口雞蛋 盼日後能依法行政

監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義今天舉行記者會針對農業部進口雞蛋專案提出調查報告並糾正農業部，針對畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序均涉有違失，農業部則有失監管之責，共計對農業部提出5項糾正，其中1項移送檢調單位查處。

監院提出5大違失 進口蛋爭議糾正農業部

監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義今天表示，政府進口雞蛋緊急調度專案，監察院針對農業部監管失責提出五項糾正，此外，案關民間公...

監察院今將公布進口蛋調查 農業部遭糾正 部長：虛心接受

去年國內因應蛋荒，農業部啟動雞蛋短期進口專案，其中爭議最大的莫過於資本額僅50萬的1人工司「超思」公司獲上億元進口案採購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。