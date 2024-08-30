監察院將提進口雞蛋調查報告 陳駿季：虛心改進

先前因應國內蛋荒，農業部啟動雞蛋短期進口專案，但卻出現1人公司超思的採購爭議等，監察院今天召開記者會，針對農業部監管失責提出5項糾正。先前在超思進口蛋爭議頻頻發文的臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘今在粉專上有感而發，指「我犯錯了，我也收到了懲罰」，「但這些拿著政府支援瞎搞的人，報廢的雞蛋加倉儲浪費了人民快5億的錢，這些有受到什麼影響嗎？」

2024-08-30 19:34