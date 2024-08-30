監察院將提進口雞蛋調查報告 陳駿季：虛心改進

中央社／ 台北30日電

監察院今天將召開記者會針對農業部進口雞蛋專案提出調查報告並糾正農業部，農業部長陳駿季表示，農業部會虛心接受一切調查結果，需改進的一定會執行。

因應國內雞蛋缺蛋需求，農業部民國112年啟動雞蛋專案進口。監察院今天下午將召開記者會，針對農業部啟動雞蛋緊急調度與產銷調節等計畫，爆發超思公司進口合約疑義及進口蛋保存期限、流向、銷毀均受質疑等情事提出調查報告，並糾正農業部。

對此，陳駿季今天出席農業部「第7屆百大青農標竿表揚典禮」時受訪表示，監察院這一年來陸續有向農業部和中央畜產會索要相關資訊，農業部目前沒收到下午記者會的任何訊息，包含調查內容等。

不過，陳駿季表示，農業部會虛心接受一切調查結果，需要改進的一定會虛心改進執行。

農業部 陳駿季 雞蛋

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