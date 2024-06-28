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藍白追查超思案 陳駿季：應交監察、司法

聯合報／ 記者張睿廷蔡晉宇歐陽良盈葉冠妤／台北報導
資本額僅50萬的超思公司，竟能拿到農業部委託進口雞蛋7億元大單。圖為消費者在超市選購雞蛋的示意圖。圖／聯合報系資料照片
資本額僅50萬的超思公司，竟能拿到農業部委託進口雞蛋7億元大單。圖為消費者在超市選購雞蛋的示意圖。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案已生效，立法院藍白陣營擬在立院成立調查委員會，首要目標劍指超思進口雞蛋疑雲，作為國會調查權運作的起手式。對此，農業部長陳駿季昨天表示，進口雞蛋爭議迄今，未被檢調約談過，基於權力分立原則，依據憲法機制，政府相關單位若有任何舞弊，應循監察、司法單位做調查 ，「我堅持應用這樣方式處理」。

近日爆出取得進口雞蛋輸入許可的是亮采公司，但中央畜產會付款對象卻是超思公司，陳駿季說，亮采跟超思是屬於私法人關係，以農業部角色而言也相當關注，已移請檢調調查。國民黨立院黨團書記長洪孟楷則回批，檢方調查超思案九個月沒進展，陳駿季既然無法給大家交代，國會就會成立調查小組，如有結果也會移送檢調，不會逾越立院權限。

陳駿季說，外界質疑超思合約問題，他澄清超思的合約是一一二年專案雞蛋進口，一一一年則用買斷方式，沒簽合約，絕對沒有超思一下有合約、一下沒合約，這是外界對於年度的誤解。

國民黨立院黨團昨開黨團大會，據了解，藍委皆同意應該「聚焦」，將超思雞蛋案列為調查的首要目標，不排除先在立法院會成立調查委員會追查該案。國民黨團總召傅崐萁說，民進黨弊案族繁不及備載，會於最短時間內成立調查委員會、調查小組。

民眾黨團總召黃國昌表示，國民黨立委對外表態，希望能將超思進口案作為國會聽證調查其中一個「一開始的起手式」，他個人認同這個方向，至於民眾黨團的立場，需經過黨團開會討論。黃國昌批評，超思雞蛋爭議，農業部至今越說越不清楚，遮掩態度跟手法太粗魯，今年二月他開始詢問相關問題，農業部能拖就拖、能混就混。

民進黨團幹事長吳思瑤說，檢調最新調查結果，是國民黨前立委廖國棟主任涉光電弊案，國民黨才是綠能黑幕的始作俑者。

農業部 雞蛋

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