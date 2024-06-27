超思、鏡電視案 在野將成立調查小組

國會改革法案昨生效，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨召集黨團幹部沙盤推演啟動調查權、聽證權，初步鎖定「超思雞蛋案」、「ＮＣＣ鏡電視案」等成立調查小組，今天黨團大會拍板定案，並在黨內凝聚共識後與民眾黨團溝通，一同提案。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，過去八年在民進黨的完全執政下，貪腐弊案層出不窮，有太多問題需要查明，會以最負責任的態度依法徹查弊案，回應民意期待。

國會改革法案日前在總統公布後，法律昨生效。國民黨團已鎖定數案要展開調查。據了解，國民黨認為有些案子可提升調查層級，於全院委員會討論，預計下周程序委員會提案。國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，最快下周會成立調查小組，依法進行後續程序，以積極態度辦理案件。

立法院延會至七月十六日，洪孟楷表示，調查小組若有所進展，不排除加開臨時會，但目前仍會按部就班來處理，最快下周提案。在野黨會以有進展、重大案件為主努力查弊。

至於總統國情報告，據了解，國民黨考量總統已提釋憲，是否還要邀總統國情報告，還必須黨團大會討論後才有結論。