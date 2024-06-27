簽約亮采 付款超思…杜文珍「我也不知」 侯友宜批難交代

超思進口蛋疑雲愈演愈烈，農業部的調查報告指出，中央畜產會兩年前與亮采企業有限公司簽訂進口貿易合約，但後來付款對象卻是超思公司，身兼畜產會董事長的農業部常務次長杜文珍日前受訪卻說「我也不知道」。新北市長侯友宜昨天表示，「這無法對全國人民交代」。

記者前往亮采公司位處的大樓查看，電梯設有門禁卡管制，致電總機人員回應不知情。

超思公司進口日本雞蛋短差六百萬顆，核准輸入許可的公司卻與付款的公司不同，侯友宜昨天出席市政會議後受訪表示，農業部在超思進口雞蛋部分，要面對民意，必須講清楚，不能只說不知道，尤其面對國會改革，希望大家重視這塊，要把知的權利還給人民，了解超思進口蛋怎麼進來？有沒有其他弊端？不能說「我不知道」就結束。

亮采生物科技公司登記位於距離板橋車站不遠的一棟大樓廿樓，周邊商家林立；記者致電給亮采公司，該公司總機回應，對此事並不知情，也不方便對外開放內部空間，待主管釐清狀況後才會回覆。