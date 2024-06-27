檢追超思蛋9個月無進度 立院調查權追蛋

國會改革法昨天生效，專案進口蛋成在野黨團的首起調查事項。根據農業部「中央畜產會辦理一一一年度雞蛋進口查核報告」指出，因冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，卻未依採購法程序辦理，農業部將追繳回百分之五十補助款，約三六八點八萬元，另也已將行政調查報告函請台北地檢署調查。中央畜產會表示，該繳回的款項一定會繳。

農業部報告 函請北檢調查

不過，去年九月爆發超思公司進口巴西蛋爭議，立委及民代向北檢告發相關官員，包括遭控圖利進口境外蛋的超思公司三千八百萬元服務費、指示業者將進口蛋產地改標為台灣、浪費公帑二億元銷毀五四○二萬顆過期蛋，案由包括圖利、詐欺、瀆職、教唆犯罪、偽造文書、商品虛偽標記及違反食安法等罪，被告則有農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部長陳駿季、畜牧司前司長張經緯、副司長李宜謙等五人，目前有六件與進口蛋有關案件。但事發至今已超過九個月，北檢均尚未約談相關人到案說明。

中央畜產會於一一一年度為穩定國內雞蛋供需，向當時的農委會提出雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，該計畫共獲農委會核定補助一億七○三○萬元，採購進口生鮮帶殼雞蛋。由於進口雞蛋屬生鮮農漁產品，非屬採購法之採購標的，但冷藏倉儲租金及雞蛋托櫃運費補助金額分別為一一六五萬元及二九五萬元，農委會全額補助，依規定應適用採購法，但該部分未依採購法辦理。

農業部指出，即使此部分採購法無明確罰則規定，仍宜有補正措施，因此決議追繳回百分之五十補助款。

農業部計算，冷藏倉儲租金和運費原核定金額一四六○萬元，實際核銷金額約七二三萬元，會向畜產會追回三六八點八萬元，並將行政調查報告函請北檢調查。

畜產會：該繳回的 一定繳回

中央畜產會代理董事長杜文珍表示，畜產會長期接受政府委託，有未依「採購法」辦理的部分，只要是該繳回農業部的款項就一定會繳回，未來行政程序上也會更加精進。

不過，有不具名的貿易業者表示，生鮮食品的雞蛋依規定確實不適用「採購法」，但購買進口蛋費用也包含倉儲和運輸費用，不屬於雞蛋本身的費用就必須走「採購法」簽採購合約，農業部明明知道，為何一開始對外卻宣稱內部調查沒問題，簡直匪夷所思。

亮采企業位於板橋府中，但門口的告示牌上沒有標記公司在哪一樓。記者江婉儀／攝影

亮采與超思是何關係 待釐清

而農業部的調查報告更指出，畜產會兩年前與亮采公司簽訂進口貿易合約，但後來付款對象卻是超思公司，有需要進一步釐清亮采與超思之間的商業關係，目前移請檢調偵辦。記者昨天也實際走訪亮采生物科技公司，該公司登記位於新北市板橋市中山路一棟大樓內，門口的告示牌上沒有標記亮采位在哪一樓，十分神祕；致電該公司總機回應，對此事並不知情，也不方便開放內部空間。

目前北檢已收到農業部調查報告，已分他字案偵辦，案由為公司法等，超思公司則遭列為被告。外界關注超思進口蛋案偵辦進程，據了解，檢方指揮調查局台北市調查處蒐集證據，依照偵查步驟，決定適當的偵查時間，不排除日後約談本案相關人到案說明。