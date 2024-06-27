冷眼集／巨額補助、不受監督 農業部養出畜產會大怪獸

中央畜產會的進口雞蛋專案爭議不斷，如今更爆出超思進口蛋短差、為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采、違反政府採購法等疑雲。然而，面對種種爭議，農業部卻以沒有調查權為由，交給台北地檢署來釐清，問題是，畜產會每年從農業部巨額的補助，九成收入幾乎都是靠政府的補助「養」出來的，拿錢卻不受監督的畜產會，儼然是農業部滋養出來的一頭巨獸。

超思進口蛋爭議去年爆發至今，仍是疑點重重，面對外界質疑畜產會未依採購法採購，農業部數度端出「畜產會以自有資金購買財物」的說法，強調不適用採購法，不料如今調查報告出爐，完全在打臉自己。調查報告中還提到，冷藏倉儲租金及雞蛋托櫃運費由當時的農委會全額補助一四六○萬元，印證了畜產會幾乎都是靠政府補助，又何來的自有資金？

更荒謬的是，超思進口蛋爭議爆發時，農業部數度推給畜產會，強調由畜產會說明，然而畜產會幾乎默不吭聲，關鍵人物、當時畜產會董事長林聰賢更是完全隱身。而林聰賢跟著農業部長陳吉仲倉皇請辭，由農業部次長杜文珍代理畜產會董座一職，但面對超思進口蛋的種種爭議，杜文珍卻是兩手一攤「我也不知道」，聲稱因為農業部沒有調查權，完全凸顯出畜產會不受監督的事實。

而專案進口雞蛋起因來自國內缺蛋，但無論是過去兩年缺蛋還是現在的雞蛋過剩，看起來整個生產預測機制是失衡的，去年蛋荒一發生，就緊急進口雞蛋及蛋雞，當時就有蛋農預警，今年雞蛋一定會供過於求。但農業部千篇一律只有一招「補助」，不是補助進口，就是補助淘汰寡產蛋雞，產銷調節毫無章法，難怪缺蛋、剩蛋成為惡性循環。

而除了農業部的包庇，司法同樣也是掩蓋真相的幫凶。超思案從去年九月爆發迄今，光是被揭發的事證，就已黑幕重重，而從陳吉仲、現任農業部長陳駿季，乃至於林聰賢等人全遭告發，事發已經超過九個月，不論是官方或是民間，包括超思公司，北檢居然迄今沒有任何約詢行動，還在市調處「蒐集相關證據」的他字案偵查階段。

如今農業部又說要將調查報告移送給檢調釐清，應該也是看準向來看顏色辦案的北檢，應該會繼續「蒐集資料」下去了。