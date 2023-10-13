地方追蛋、豬 新北開罰

國內陸續爆發混蛋、美豬洗產地等問題，地方縣市紛紛展開追查。新北市衛生局針對進口豬肉標示啟動專案查核，國慶連假四天共查核卅一家，其中板橋雙十路有火鍋店豬肉原產地為加拿大及丹麥，卻標示為台灣，涉洗產地標示不實，後續將依違反食品安全衛生管理法第廿八條第一項規定開罰。

先前台北市要求中央畜產會針對進口蛋流向補件，且已多次開罰，台北市長蔣萬安昨天表示，畜產會補件的資料比對後，有些數據還是兜不攏，已經要求畜產會今天以前說明。

針對雙北、台中等多個縣市宣布營養午餐暫停使用蛋液，農業部批評「矯枉過正」，直指可能衝擊殼蛋供需；國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，學童營養午餐攸關食安問題，毫無妥協空間，反轟民進黨「不解決問題，還質疑解決問題的人」。

侯友宜指出，民進黨亂搞混蛋讓大家不敢使用蛋液，要求民進黨要想清楚，趕快把整個混蛋、洗產地的問題調查清楚，還給人民一個公道，「不要再亂搞混蛋了，好好解決問題」。

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