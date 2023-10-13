冷凍蛋液進口 畜牧界籲有採購準則

農業部專案進口蛋爭議不斷，如今又爆出中央畜產會從二○二一至二○二三年、共五筆進口冷凍蛋液都未公開招標，遭質疑繞過採購法，從農業部到中央畜產會皆一再強調，法人以自有資金購買財物，不適用政府採購法。不過畜牧界認為，即便不適用政府採購法，也應比照政府機關採購精神，制訂一套符合公務機關採購精神準則。

畜產會表示，畜產會屬於財團法人，法人以自有資金，購買財物，依採購法第三條及第四條第一項規定，不適用政府採購法；而生鮮殼蛋原本就排除適用政府採購法，而冷凍蛋液是由畜產會自有資金處理，不適用政府採購法。

畜產會強調，畜產會是依畜牧法設立的財團法人，負有協調及穩定畜禽產品產銷及價格的法定責任，且計畫要報請中央主管機關核定實施，年度預算更要提送立法院，絕非有權無責。

畜產會說，就專案進口雞蛋部分，今年三月，經濟部國貿局和農業部皆有邀集業者辦理公開說明會，沒有黑箱作業；冷凍蛋液數量僅占整體三至九月專案進口雞蛋的百分之二點八，更無理由為了液蛋規避政府採購法。至於立委關切專案進口雞蛋合約公開事宜，前晚已積極與業者溝通取得同意，將盡速完成公開作業。

不過一名畜牧界大老表示，畜產會是農委會（現為農業部）依畜牧法成立的單位，雖不適用政府採購法，但也應比照政府機關採購精神，制訂一套符合公務機關採購精神的準則，包括執行採購，畜產會內部有沒有審查委員，或有邀集農業部人員擔任委員，過程中政風室有沒有人列席指導，不能只推說不適用採購法。若畜產會只推說「依照農業部指示」，而沒有提出策略與解決方法，不是負責任的說法。

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