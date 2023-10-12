新聞眼／進口蛋規避採購法 畜產會黑箱 誰在縱容？

從今年三月開始，政府專案進口雞蛋，但過程卻備受質疑。其中最大的關鍵就是，這些補助用的都是公帑，從頭到尾卻蓋上重重的黑布，中央畜產會被立委踢爆，工程會規定的冷凍蛋液須公開招標，畜產會卻用「自有資金」為由規避政府採購法，問題是，上千人的畜產會幾乎都是靠政府的補助「養」，卻以此作為繞過採購法的巧門，由此事件，更凸顯了畜產會這個肥大又不受監督的畸形組織。

這次雞蛋進口採購過程充滿了黑箱疑雲，這九家包括超思在內的進口廠商如何篩選出來，外界不得而知，農業部提出的比價過程，同樣也充滿爭議。最重要的是，這些都沒有經過政府公開招標，根本無從監督。

昨天農業部代理部長陳駿季稱中央畜產會是法人，使用「自有資金」進口冷凍蛋液，不適用政府採購法，畜產會更稱每年有三千萬到四千萬盈餘。問題是，畜產會一年拿農業部七億到十多億補助，龐大的組織幾乎都是靠政府的補助滋養，也難怪被立委嘲諷，這是哪門子盈餘，根本只是政府補助剩餘款，卻用所謂自有資金來規避政府採購法，不受監督，更充滿了上下其手的空間。

而且不只進口雞蛋，立委也揭露，六月二日畜產會公告的進口豬肉補助，居然還可以回溯從五月一日開始，巧的是，有業者五月就大舉進口，這些全都是畜產會拿著公帑自己關起門做，可以這樣搞嗎？

此外，當初外界一再質疑，政府如果要平抑蛋價，為何不降低雞蛋進口關稅或是取消營業稅，而是要繞一大圈用專案進口的方式，農業部前部長陳吉仲一再強調，不調整關稅是為了照顧國內雞農；如今陳駿季又說，今年底若國內缺蛋時，會朝調整雞蛋關稅方式規畫，究竟是昨是今非，還是痛改前非？業者都在觀望；畢竟，政府的責任是建構良好的產業環境，讓市場機制真正發揮功能，而非把手伸進市場與產業裡適得其反。

事實也證明，政府動不動把手伸進市場，最後結果就是災難。除非，一開始就是另有所圖。

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