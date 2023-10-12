農業部鬆口：降關稅 貿易商自行進口蛋

專案進口雞蛋爭議不休，農業部代理部長陳駿季表示，為維持雞蛋穩定供應，除了加強蛋雞產業韌性外，也要建立安全庫存量，未來將透過調整關稅的方式，由業者端看自行需求進口，「不一定要由政府來做」，這也是農業部首度鬆口，將以調整關稅的方式進口雞蛋。至於啟動的時間，降多少關稅，是否限時、限量等執行細節還在規畫中。

陳駿季表示，未來要建立庫存量，不一定要由政府來做，可以透過關稅調整方式，引導民間朝這方向去做，現在通路已經打開了，可以朝這方面規畫。

陳駿季表示，重點是維持雞蛋安全庫存量，若國產蛋不夠，會需要進口蛋補足，而目前農業部可以調度百分之五（約一一○萬至一二○萬顆）原本要做加工用的國產蛋，但若雞蛋缺口擴大到百分之五至百分之十，就會需要啟動措施。

陳駿季表示，但該措施不一定要政府來做，未來會透過關稅調整方式，讓貿易商自行進口，尤其目前貿易通路已經打開，民間也有能力去做，「會朝這方面規畫」。

目前雞蛋進口關稅高達百分之卅，另有百分之五營業稅。陳駿季強調，目前國內仍為Ｈ５Ｎ１高病原禽流感高風險期，尤其秋冬已來臨，如果再一次面臨缺蛋，調降雞蛋進口關稅會是最快的方式。

農業部畜牧司長張經緯表示，農業部還在預估今年可能還是會有極端氣候，或者疫病影響，國內如果還是有缺口的時候，該怎麼去應對，當然復養國內生產是首要目標，過去也都會有人提議調降關稅，但也擔心，關稅調整後，如果消費者不埋單怎麼辦，所以還是要有一些調整跟因應方案。是否可能用季節性關稅因應，內部還在討論中。

他也提到，今年三月時，因市場極度缺口，消費者也有些恐慌，黑市價格紊亂，為了盡快補足缺口，在時間考量上，認為降關稅達不到類似效果，因此沒有考慮調降關稅的做法。

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