聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業部鬆口：降關稅 貿易商自行進口蛋

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
農業部首度鬆口，將以調整關稅的方式進口雞蛋。目前在超市與量販店都只有販售國產雞蛋。記者杜建重／攝影
農業部首度鬆口，將以調整關稅的方式進口雞蛋。目前在超市與量販店都只有販售國產雞蛋。記者杜建重／攝影

專案進口雞蛋爭議不休，農業部代理部長陳駿季表示，為維持雞蛋穩定供應，除了加強蛋雞產業韌性外，也要建立安全庫存量，未來將透過調整關稅的方式，由業者端看自行需求進口，「不一定要由政府來做」，這也是農業部首度鬆口，將以調整關稅的方式進口雞蛋。至於啟動的時間，降多少關稅，是否限時、限量等執行細節還在規畫中。

陳駿季表示，未來要建立庫存量，不一定要由政府來做，可以透過關稅調整方式，引導民間朝這方向去做，現在通路已經打開了，可以朝這方面規畫。

陳駿季表示，重點是維持雞蛋安全庫存量，若國產蛋不夠，會需要進口蛋補足，而目前農業部可以調度百分之五（約一一○萬至一二○萬顆）原本要做加工用的國產蛋，但若雞蛋缺口擴大到百分之五至百分之十，就會需要啟動措施。

陳駿季表示，但該措施不一定要政府來做，未來會透過關稅調整方式，讓貿易商自行進口，尤其目前貿易通路已經打開，民間也有能力去做，「會朝這方面規畫」。

目前雞蛋進口關稅高達百分之卅，另有百分之五營業稅。陳駿季強調，目前國內仍為Ｈ５Ｎ１高病原禽流感高風險期，尤其秋冬已來臨，如果再一次面臨缺蛋，調降雞蛋進口關稅會是最快的方式。

農業部畜牧司長張經緯表示，農業部還在預估今年可能還是會有極端氣候，或者疫病影響，國內如果還是有缺口的時候，該怎麼去應對，當然復養國內生產是首要目標，過去也都會有人提議調降關稅，但也擔心，關稅調整後，如果消費者不埋單怎麼辦，所以還是要有一些調整跟因應方案。是否可能用季節性關稅因應，內部還在討論中。

他也提到，今年三月時，因市場極度缺口，消費者也有些恐慌，黑市價格紊亂，為了盡快補足缺口，在時間考量上，認為降關稅達不到類似效果，因此沒有考慮調降關稅的做法。

雞蛋 農業部 陳駿季 禽流感 極端氣候

延伸閱讀

專案進口雞蛋資金不足首融資 農業部：依金融法規辦理

農業部：12月1日起參加農保 強制保農民職災保險

學校午餐應恢復使用液蛋？畜牧司：相對安全

5330萬顆進口蛋待報廢 農業部：維持糧食安全基本代價

相關新聞

進口冷凍蛋液沒招標 立委質疑畜產會繞過採購法

農業部專案進口蛋爭議不斷，國民黨立委吳怡玎昨天揭露，冷凍蛋液必須依照政府採購法的規定，但實際上，中央畜產會從二○二一至二...

農業部鬆口：降關稅 貿易商自行進口蛋

專案進口雞蛋爭議不休，農業部代理部長陳駿季表示，為維持雞蛋穩定供應，除了加強蛋雞產業韌性外，也要建立安全庫存量，未來將透...

新聞眼／進口蛋規避採購法 畜產會黑箱 誰在縱容？

從今年三月開始，政府專案進口雞蛋，但過程卻備受質疑。其中最大的關鍵就是，這些補助用的都是公帑，從頭到尾卻蓋上重重的黑布，...

逾5千萬顆銷毀…專案進口雞蛋 遭質疑決策失準

今年農業部專案進口雞蛋，七月底止已進口一點四億顆蛋，其中有五三三○萬顆進口蛋待報廢銷毀，遭質疑進口前數量規畫不精準，另有...

【即時短評】調整關稅進口蛋 農業部如何因應秋冬供需

為了弭平國內缺蛋，從今年3月開始，政府專案進口雞蛋，過程卻備受質疑；當初農業部前部長陳吉仲在記者會上說，不調整關稅是為了...

今年3月份未採用「調整關稅方式」進口雞蛋 農業部說明原因

農業部今年專案進口雞蛋過程引起諸多爭議，農業部代理部長陳駿季今天表示，為了維持雞蛋的穩定供應，除了加強蛋雞產業韌性以外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。