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「混蛋」標台灣 蛋商50萬交保 檢將抗告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導
仲毅農產品公司涉嫌將巴西、土耳其、泰國進口蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示台灣，遭桃檢指揮調查局搜索，檢方對吳姓負責人聲押遭駁回，湯姓生產線主管以5萬元交保候傳，檢方將提抗告，圖為桃市衛生局日前到仲毅公司稽查的過程。圖／桃園市衛生局提供
仲毅農產品公司涉嫌將巴西、土耳其、泰國進口蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示台灣，遭桃檢指揮調查局搜索，檢方對吳姓負責人聲押遭駁回，湯姓生產線主管以5萬元交保候傳，檢方將提抗告，圖為桃市衛生局日前到仲毅公司稽查的過程。圖／桃園市衛生局提供

仲毅農產品公司將進口蛋與國產蛋混合，並將原產地標示為「台灣」，桃檢前天搜索仲毅公司及吳姓負責人住家，傳喚吳姓負責人及湯姓生產線主管、員工及會計等五人到案，檢方認為吳男犯嫌重大昨向法院聲押禁見，法院裁定吳男五十萬元交保，檢方認為吳男有反覆實施詐欺，且有串滅證之虞，決定抗告以利追查逾期蛋品流向。

先前農業部與中央畜產會承認，因為認知誤差，指示業者將混入進口蛋的本土蛋液標示為台灣，並為此三度道歉。

桃園地院裁定交保的理由，是認為吳男雖有串滅證等羈押原因，但他對檢調要追查的事實及蛋品等流向交代很清楚，無羈押必要，且政府頻繁追查、外界也緊盯，吳男沒有再犯理由，為防止脫逃，裁定五十萬元交保。

桃檢前天指揮調查局兵分五路前往仲毅農產品公司搜索，約談吳男與湯姓生產線主管、會計及員工共五人，檢察官複訊後命湯姓主管交保五萬元，其餘員工請回。

雞蛋 農業部 仲毅 詐欺 畜產會 檢察官

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