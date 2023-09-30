侯友宜：政府包庇壞蛋 怎對得起人民

新北謝姓市民買到綠色壞蛋，在社群詢問是否進口蛋，行政院長陳建仁斥為「假消息」，農業部提告，北市中正二分局警方火速介入，遭批是「綠色恐怖」。台北市長蔣萬安昨天指出 ，警方一定要符合比例原則，依照相關規定和程序進行。國民黨總統參選人侯友宜則批評，這種害怕失去政權的政府，以人民為敵，早該下台。鴻海創辦人郭台銘也質疑，為了掩蓋臭蛋，民進黨變成了抹殺言論自由的混蛋。

蔣萬安說，上次畜產會沒有提供北市完整的進口蛋資料，已依違反食安法開罰，市府非常清楚的逐項告知需要的內容，要求畜產會必須補齊相關資料，否則依法會加重開罰。民眾期待看到政府對於捍衛食安的效率及決心，政府面對進口蛋爭議，應該要提出解決方案，站在人民的立場。

侯友宜說，民進黨政府用司法快速去調查揭弊的人民箝制言論自由，政府不趕快把進口蛋的內幕查出，向人民交代清楚，不但包庇犯罪，也包庇壞蛋，怎麼對得起人民，這種政府要存在嗎？

郭台銘則說，濫用法律使人民噤聲，可受公評之事被扣上假消息帽子，民主進步已諷刺地成為濫用權力的代名詞，從側翼到法律，動用一切解決提出問題的人。

至於北市楊姓市民稱自己也打到「壞蛋」，北市衛生局前天先到賣蛋的雜糧行稽查，現場皆販售國產蛋，隨機抽驗二顆蛋品破殼檢視未有變質情形，效期在保鮮日期內。業者稱販賣的蛋來自三家畜牧場，衛生局副局長李碧慧說，三家畜牧場蛋品向二家上游廠商購入，但單據沒有完整名稱、地址及電話，衛生局令業者改善單據的完整性，另三家畜牧場溯源皆位在彰化縣，後續移請彰化衛生局協助溯源查核。

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