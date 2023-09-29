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過期蛋擬製堆肥 專家提醒須依規定
為了銷毀逾五千萬顆逾期的進口蛋，農業部估計將花費三六○○萬元，將過期蛋製成堆肥使用。不少人關切這些蛋難道只能做堆肥？國內動物飼料專家、前農委會主委陳保基提醒，這批是廢棄物，必須依照廢棄物清理法的規範，監控其流向；至於是否可以有其他使用？陳保基說，即便是飼料，也有相關的標準與規範，不是隨便東西都可以使用。
陳保基表示，待銷毀的過期進口雞蛋，屬於廢棄物，即便要統一做堆肥也很麻煩，因為蛋殼很難堆肥發酵，加上雞蛋蛋白質成分高，逾期的產品，堆肥味道非常難聞，會有環境問題，必須依照廢棄物清理法的相關規定，審慎處理。
彰化蛋農陳秋池則認為，基本上蛋農若是有破的、壞掉的雞蛋，就直接丟掉做有機肥處理，也有專門的人收去做肥料，做成包葉檳榔葉子的肥料使用，也會混在飼料槽裡面，當作蛋白質養雞，所以這批逾期要銷毀的進口雞蛋，退冰常溫後做成有機肥是正確的，沒有問題。
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