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巴西蛋流向國軍？ 藍籲公布合約

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷／台北報導
進口蛋爭議疑燒，國民黨昨舉行記者會再提疑點。圖／國民黨提供
進口蛋爭議疑燒，國民黨昨舉行記者會再提疑點。圖／國民黨提供

進口蛋爭議延燒，國民黨昨舉行記者會質疑，國軍的蛋供應廠商近半使用巴西進口蛋中盤商、台農蛋品負責人涂萬財供應的蛋，質疑流向不明的四二五萬顆巴西蛋結果是國軍吃下肚？國民黨呼籲國防部公布合約，民進黨總統參選人賴清德不要再神隱裝「糊塗蛋」，盡速給人民交代。

對於農業部斥責國民黨總統參選人侯友宜批進口雞蛋事件是政治操作，侯友宜昨表示，進口雞蛋內幕重重，地方政府查察時，中央也不配合，人民眼睛是雪亮的。侯友宜說，全民皆知缺蛋、進口雞蛋產地標示不清，另還有五千萬顆雞蛋浪費公帑的狀況，民進黨政府應說清楚、講明白。

高雄市立委參選人鍾易仲指出，在農業部統計中，僅過十天，進口蛋總庫待銷毀蛋多了一六○萬顆、其中光是高屏就多一二二萬顆待銷毀蛋。超思在高雄，四二五萬顆雞蛋流向不明的台農蛋品也在高雄，現又有三三九一萬顆壞蛋堆在高屏發爛發臭，是不是因為這裡是綠營鐵票區，地方政府好配合？

台北市議員柳采葳質疑，日前她踢爆國防部與涂萬財合作，國防部回應模糊，只是停止供應，不代表解除合約，她呼籲國防部必須公布與涂萬財的合約，檢查機制為何，並徹查現有營區內涂萬財供應的蛋。

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