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北高有壞蛋 民眾自保先錄影

聯合報／ 記者翁至成王昭月／連線報導
台北市大安區楊姓男子昨早要煎荷包蛋時，發現有黑色液體的「壞蛋」，立刻請員工錄影蒐證。圖／讀者提供
台北市大安區楊姓男子昨早要煎荷包蛋時，發現有黑色液體的「壞蛋」，立刻請員工錄影蒐證。圖／讀者提供

除了日前新北市謝姓民眾自稱買到「綠蛋」，北高也紛紛傳出有民眾打到「壞蛋」。一位家住北市的民眾爆料，昨天要煎蛋時，發現有顆雞蛋呈現黑色且發出惡臭，立刻請店內員工錄影蒐證，已經把過期的蛋保存起來，不怕政府來查，呼籲政府重視雞蛋食安問題。高雄也有民眾透過議員爆料，稱自己在市場買散裝蛋，打開卻流出黑色汁液，同時也提供錄影畫面。

北市大安區從事殯葬業的楊姓男子昨天爆料，早上要煎蛋時，發現有顆雞蛋呈現黑色且發出惡臭，打開蛋還沒有流出來，就聞到惡臭，讓人非常想吐。楊男表示，這是自己兩天前在安居街白蘭傳統市場旁雜糧行購買的雞蛋，僅存的兩顆蛋搖晃就發出液體流動聲，已經不敢食用。

楊男說，由於怕被說是假消息，立刻請店內員工錄影、拍攝蒐證，也把「壞蛋」用保鮮膜封存起來，不怕政府來查，希望政府重視部分庫存雞蛋可能有保存不當、過期等相關食安問題。北市府發言人殷瑋表示，衛生局已初步稽查，後續也會依照相關法規、程序查辦，以民眾食安為優先。

高雄有民眾反映買到臭雞蛋，外觀就看得到黑色縫隙，蛋殼一撥開就有黑色汁液流出，臭氣四溢。圖／陳美雅提供
高雄有民眾反映買到臭雞蛋，外觀就看得到黑色縫隙，蛋殼一撥開就有黑色汁液流出，臭氣四溢。圖／陳美雅提供

而高雄有民眾日前在前鎮區蛋行買到臭雞蛋，高雄市議員陳美雅說，民眾向她反映，近七、八年來都在前鎮區一家蛋行買散裝蛋，本月廿日買了一百多元蛋，至廿四日取出時，從蛋的縫隙看見是黑色，並好奇拿相機錄影，當蛋殼一撥開就看見黑色汁液流出，臭氣四溢，就把黑蛋丟掉，直到閣揆陳建仁稱民眾買到臭蛋是「假訊息」，氣不過才將黑蛋公諸於世。

陳美雅表示，她認識爆料民眾，也相信影片真實性，開記者會提醒政府注意，沒想到臉書湧入網友酸言攻擊，質疑真實性。她說，民眾買的是散裝蛋，她把蛋行等相關資訊請衛生局調查，衛生局卻未清楚追查蛋的來源，與中央唱雙簧，讓人無法接受。

高雄市衛生局回應，廿七日已派員到蛋行稽查，現場販售國產蛋，有溯源標籤可查，也可提出進貨單據供備查，由於此事涉及食安，為釐清細節脈絡，後續仍會請民眾提供購買蛋品的時間、地點及蛋品標示、包裝形式等訊息進一步查察。

雞蛋 農業部 食安 陳美雅 蛋殼 保鮮膜 假訊息 殷瑋 陳建仁 假消息

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