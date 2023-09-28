「Lin bay 好油」板主：這幾天持續遭威脅

農業粉專「Lin bay 好油」板主林裕紘揭露進口蛋諸多爭議與疑點，卻遭恐嚇，甚至威脅家人安危，上周五宣布停更粉專後便不再露面，引發熱烈聲援。本周一他打破沉默發布律師聲明，前晚間十一時許再發文公開被威脅的電子郵件。但因威脅信的照片，導致文章遭檢舉下架。

威脅信件內容分別為以屏東地方檢察署檢察長寄的「我在屏東市棒球路X號附近裝了定時炸彈，下午三點會爆炸」，及以高雄觀光局長高閔琳之名寄送「不出七天，你的孩子就會沒命，不出十五天，你的父親，母親也會相機喪命，好好陪陪它們吧，給吃點好的喝點好的吧，這就是你的報應」。

林裕紘昨受訪指出，他未刪文章，而是被人檢舉消失的。他相信不是高閔琳寄威脅信。高閔琳昨天嚴正澄清「非我本人所為」，前晚已報警。屏東地檢署檢察長信箱也遭到冒名，屏檢指出，政風室收到電子郵件後即依規定陳報，並即向屏東縣警察局報案。

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