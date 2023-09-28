查處境外IP恐嚇 檢警研擬修法

網路恐嚇案件頻傳，內政部長林右昌昨表示，網路恐嚇許多是跨境，透過ＶＰＮ（虛擬私人網路）從境外跳頻，需要修法才能進行相關查處和追查，目前刑事局和法務部台灣高等檢察署已經在著手討論。

國民黨立委洪孟楷則表示，粉專「Lin bay好油」被威脅、資深媒體人遭冒名，要多久破案，不要再推給境外ＩＰ，而這些是否為綠營網軍的行為？執政黨黨主席、副總統賴清德該出來講話了。

總統府前天收到網路恐嚇信指將引爆炸彈，刑事局追查犯嫌冒用臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」板主林裕紘的電子郵件信箱地址，分析信件內容及冒名手法，不排除是近年涉多次寄恐嚇信的大陸籍男子張海川所為。

立法院內政委員會昨邀林右昌到立法院備詢，民進黨立委莊瑞雄質詢時表示，以張海川為名的恐嚇案近兩年超過兩百件，這種透過ＶＰＮ（虛擬專用網路）變更ＩＰ、設置斷點的犯罪，張海川返回中國大陸後，「兩岸共同打擊犯罪合作機制」是否斷線，無法發揮作用？

林右昌答詢表示，兩岸共打合作有管道，針對張海川事件，但對岸回應因張海川在中國並無犯罪行為，無法採取進一步行動，現在許多網路恐嚇都是利用境外跳頻，的確造成警方困擾，需要修法才能進行相關查處和追查。

昨天赴立院備詢的數位發展部長唐鳳也遭立委痛批，數位部成立至今一年又一個月，不只Lin bay好油，就連許多立委都曾經接過這樣的恐嚇，而數位部卻不積極查緝境外ＩＰ網址，無法保障國人免於恐嚇，根本是失職。

洪孟楷則說，行政院前院長蘇貞昌的甩筆影片，可以在三天內找到轉發的人，行政院長陳建仁肖像被冒用的影片可在一周破案，但近期許多網路恐嚇，擺明的犯罪事實要多久破案？不要再推給境外ＩＰ，數位發展部到底在做什麼？

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