聽新聞
test
0:00 / 0:00
「涂萬財是最大供應商」 議員質疑進口蛋流入國軍膳食
台農、信興蛋品高達四百廿五萬顆進口蛋流向不明，董事長涂萬財無法提供完整進銷與報廢蛋品單據，已被高雄市衛生局陸續重罰達一千一百卅萬元。國民黨籍台北市議員柳采葳昨天指國軍副食品供應站資料顯示，涂萬財是國軍蛋品最大供應商，質疑進口蛋流入國軍膳食。涂萬財昨手機未接聽無法得知回應；高雄市衛生局指出，全案已移送檢方偵辦。
「國軍真的沒有吃到巴西蛋嗎？」柳采葳質疑，國軍副食品供應站的蛋供應廠商包含鴻盛畜牧場、豐德畜牧場、新興隆牧場，生產者都是涂萬財，供應的營區從南到北都有，甚至離島澎湖，國防部應該嚴查，是否有巴西蛋混入。
之前國防部長邱國正曾表示，國軍與廠商簽約只採購台澎金馬等產地出產的國產雞蛋。對於柳采葳質疑流向不明蛋進了官兵肚子，國防部表示，媒體披露該等牧場有違反衛生法規標準之虞，國防部研擬依協議書要求停止供應。後續依檢調查察結果，國防部依約憑辦，確維官兵權益。
記者直擊賣場發現，台農蛋品盒裝蛋一盒六十三元，標示來源為新興隆牧場，價格雖比其他品牌便宜至少一至三成，但除了架上滿滿的台農盒裝蛋，一旁還有六大籃未上架。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言