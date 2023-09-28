最後一批5330萬顆過期蛋 估花3600萬元銷毀

農業部專案進口巴西雞蛋昨最後一批到期，農業部九月廿五日官網公布新增一六○萬顆過期蛋，總計五三三○萬顆雞蛋到期待銷毀。農業部表示，將公開銷毀流程。食藥署副署長林金富指出，過期雞蛋銷毀數量及狀況，應清楚記錄於簿冊，並以照片、影片為佐證，以利後續稽查，報廢品也需分區管控，不得流入食品鏈中。

農業部畜牧司長張經緯表示，逾期蛋品的銷毀作業將由畜產會處理，初步估計費用為三六〇〇萬元，銷毀數量約二七〇〇至三〇〇〇公噸，全數做為堆肥使用。

農業部次長杜文珍表示，國內最後一批巴西雞蛋有效期間為九月廿四日至廿七日，昨即為最後屆效日，最新統計五三三〇萬顆到期、待銷毀，新增一六〇萬顆到期雞蛋來自泰國、澳洲，並非巴西。

進口蛋疑雲重重，國民黨總統參選人侯友宜昨在臉書發出兩篇文章並引用影集台詞「我們不要就這樣算了」，盼查出進口雞蛋黑幕、背後的藏鏡人、上億補助款的去向。侯說，從踢爆雞蛋問題開始，迄今已近一個月，除了銷毀有問題的雞蛋、換了一個農業部長下台，政府沒有再給人民任何的交代。侯友宜承諾，上任以後，一定徹查到底。

農業部昨發布聲明駁斥，廣告台詞稱「先洗錢再洗蛋」是不實指控、政治抹黑，農業部沒有圖利廠商、也無補助特定貿易商。

農業部說，本次專案進口雞蛋中，畜產會委託的貿易商早已發出聯合聲明，請外界勿抹黑發國難財，且進口雞蛋本來就是各憑本事，不是壟斷的生意，短時間各自發揮人脈和貿易能力，為台灣人民進口雞蛋。

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