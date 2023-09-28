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進口蛋成本1顆18元 農業部卻補助32元

聯合報／ 記者鄒尚謙胡瑞玲／台北報導
即日起，超商超市等八大賣場販售茶葉蛋、滷蛋等「實質轉型的原型蛋」，必須標示產地，圖為超商已擺上的雞蛋原產地標牌。記者黃仲裕／攝影
即日起，超商超市等八大賣場販售茶葉蛋、滷蛋等「實質轉型的原型蛋」，必須標示產地，圖為超商已擺上的雞蛋原產地標牌。記者黃仲裕／攝影

進口蛋爭議延燒，從三月至七月，政府補助吸收價差金額已達五點七億元。立委昨天在立法院質詢時計算進口雞蛋成本，頂多一顆十八元，但農業部卻給一顆卅二元補助；對此農業部次長杜文珍表示，每顆卅二元補助為「特殊個案」，並非通案，進口業者須負擔通關關稅、營業稅、檢驗費用等，農業部依照實際到岸價格事實認定，每批金額不盡相同。

至於詳細資料與金額，杜文珍並未進一步說明。截稿為止，農業部官員也未接聽記者電話，無法取得回應。

國民黨立法委員溫玉霞昨於立法院社福委員會質詢時，現場估計一顆國外進口雞蛋費用，包括成本十元、空運成本五元、物流報關費用等三元，加起來十八元，若販售價格五元，頂多虧損十三元，為何農業部給出廿六至卅二元的補助？

農業部：動福蛋成本較高

依照農業部先前的說法，進口業者只賺取百分之八的服務費。

對此，農業部畜政司長張經緯表示，各國原裝蛋生產成本不同，例如，澳洲平飼蛋、動福蛋成本較高；一般進口雞蛋通常三六○顆一箱裝運來台，也有國家十至十二顆裝，各國品規不一樣，包裝成本也不同，有些成本可能高一些，未來市售進口雞蛋，將依照成本制定價格。

針對進口雞蛋成本，農業部前部長陳吉仲曾表示，以巴西雞蛋為例，巴西關離岸價格（ＦＯＢ）每顆為四點三至四點八元，加上運費及保險費後，抵達台灣海關（高雄港）的到岸價格（ＣＩＦ），每顆四點九至五點九元。

農業部解釋，進口雞蛋成本，包含關稅百分之卅、營業稅百分之五、運費及保險費，而運費依照不同批次、不同路徑，價格有所不同，平均運費低於九千美金；保險費則是依照運輸路徑不同，有不同計算方式。

保險費與運費迄今未公開

外界認為，保險費與運費是農業部尚未公開、且最關鍵的資料，目前已從十幾個國家進口雞蛋，理應公開所有資料，可供計算與比較，但迄今仍無相關資訊。

蛋原型產品產地不實開罰

此外，為了降低國人疑慮，食藥署副署長林金富宣布，廿五日起，全台四大超商、四家超市等八大賣場販售白煮蛋、茶葉蛋、滷蛋、溏心蛋等「實質轉型、但有雞蛋原型」產品，應標示「雞蛋原產地」，以貼紙、插牌等方式，在蛋品販售處旁，或於商家門口標示，試辦期間為半年。若是商家標示不實，可依食安法第廿八條，開罰四至四百萬元罰鍰。

至於「實質轉型的非原型蛋」，如蛋糕等，則不在試辦計畫之列，依法可標註產地為台灣，也不必另外標示雞蛋原產地。

雞蛋 農業部 陳吉仲 食藥署

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